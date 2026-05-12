Gıda paketlerinde siyah beyaz dönemi başlıyor

Orta Doğu’da tırmanan jeopolitik gerilimler, küresel tedarik zincirini ve gıda sektörünü alışılmadık bir yöntemle vurdu. ABD-İsrail hattının İran’a yönelik operasyonları sonrası fırlayan petrol fiyatları, petrokimya ürünlerinde kıtlığa yol açtı.

Matbaa mürekkebi üretiminde kritik rol oynayan "nafta" maddesine erişimin zorlaşması üzerine, Japonya'da dev gıda üreticileri ambalaj tasarımlarını baştan aşağı değiştirme kararı aldı.

GIDA PAKETLERİNDE SİYAH BEYAZ DÖNEMİ BAŞLIYOR

Japonya'nın dünyaca ünlü atıştırmalık üreticisi Calbee, hammadde tedarikinde yaşanan istikrarsızlık nedeniyle radikal bir hamle yaptı. Şirket, amiral gemisi olarak nitelendirilen ve yüksek satış hacmine sahip olan patates cipsleri dahil toplam 14 ürününün ambalajında siyah beyaz tasarıma geçeceğini duyurdu.

25 Mayıs’tan itibaren sevkiyatı yapılacak ürünleri kapsayan bu değişiklik, mürekkep üretiminde kullanılan çözücü ve reçine gibi hammadde eksikliğinin doğrudan bir sonucu olarak açıklandı.

Calbee yetkilileri, bu zorunlu kararın Orta Doğu’daki krizin sanayi üzerindeki baskısını hafifletmek amacıyla alındığını belirtti.

RENKLİ AMBALAJLAR ARTIK SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL

Sektördeki hammadde krizi sadece Calbee ile sınırlı kalmadı. Itoham Yonekyu Holdings Başkanı Hiroyuki Urata, yaptığı açıklamada, "Renkli ambalajların gelecekte sürdürülebilirliği zorlaşacak" diyerek, paketlerin siyah beyaz gibi daha sade formlara dönüştürülmesinin bir zorunluluk haline geldiğini vurguladı.

Benzer şekilde, orta ölçekli bir içecek üreticisi de Mayıs ayı sonundan itibaren 15 farklı probiyotik içecek ürününde paket üzerindeki baskı yoğunluğunu azaltma kararı aldı.

Küresel krizin yarattığı bu "renksiz dönem", gıda perakendesinde maliyet ve hammadde odaklı yeni bir ambalaj standardının habercisi olarak değerlendiriliyor.