Geçen seneye göre dev artış! Sofraya ekmek koymak artık daha zor

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından hazırlanan TEPAV Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) temmuz ayı sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Yayımlanan rapora göre, 2026 yılının 1-25 Temmuz tarihlerini kapsayan dönemde aylık gıda enflasyonu yüzde 0,93 seviyesinde hesaplandı. Bu verilerin ışığında gıda fiyatlarının, bir önceki aya kıyasla yeniden artış trendine girdiği tespit edildi.

TEPAV'ın gerçekleştirdiği analizlere göre, 2026 yılının temmuz ayı itibarıyla senelik gıda enflasyonu yüzde 32,8 olarak kaydedildi. Öte yandan, temmuz dönemine ait diğer kurumların gıda enflasyonu verilerinin 29 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla henüz yayımlanmadığı bilgisi paylaşıldı.

SEBZEDE FİYAT HAREKETLERİ ÖNE ÇIKTI

Geride bıraktığımız temmuz ayında, taze meyve ve sebze kategorisinde fiyatında en çok düşüş yaşanan ürünler sırasıyla karpuz, taze fasulye ve salatalık oldu. Aynı ürün grubunda fiyatı en hızlı artış gösteren gıdalar ise çarliston biber, diğer taze biber türleri ve kuru soğan şeklinde sıralandı.

Taze meyve ve sebze dışındaki gıda ürünlerinde en yüksek fiyat artışları diğer pastane ürünleri, maden suyu ve soda ile turşuda gözlenirken; yumurta, tavuk eti ve sakatat fiyatlarında ise gerileme yaşandı.

KKTC'DE AYLIK GIDA ENFLASYONU YÜZDE 1,01

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) için hesaplanan KKTC-TEGE verileri doğrultusunda, 1-25 Temmuz 2026 tarihleri arasındaki aylık gıda enflasyonu yüzde 1,01 olarak belirlendi.

Bu sonuçlara göre, KKTC'de temmuz ayındaki gıda enflasyonunun bir önceki aya göre bir miktar gerilediği ifade edildi. Ayrıca, 2025 yılının ekim ve 2026 yılının şubat aylarına ait verilerin, Türkiye Tüketici Fiyat Endeksi ile yürütülen metodolojik uyumlaştırma çalışmaları dahilinde güncellendiği belirtildi.