Gece uyurken geldi! Sabah zamlı aldılar

Döviz kurlarındaki tırmanış, küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve ardı ardına bindirilen vergi yükleri, araba sahiplerinin belini bükmeye devam ediyor.

Ortadoğu'da tırmanan gerilim petrol fiyatlarını yukarı çekerken, bu durum akaryakıt fiyatlarına da yansıdı.

21 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla akaryakıt fiyatlarındaki yukarı yönlü ivme sürüyor.

Yaşanan bu gelişmelerin sonucunda, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin (mazot) litre fiyatında 1 lira 14 kuruşluk bir fiyat artışı gerçekleştirildi. Benzin ve LPG (akaryakıt) fiyatlarında ise şu an için yeni bir değişiklik bildirilmedi.

İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Gelen son zammın ardından 21 Temmuz 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel pompa fiyatları şu şekilde listelendi:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 65.71 TL

Motorin: 74.27 TL

LPG: 31.19 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 65.56 TL

Motorin: 74.12 TL

LPG: 30.59 TL

Ankara:

Benzin: 66.68 TL

Motorin: 75.39 TL

LPG: 31.29 TL

İzmir:

Benzin: 66.96 TL

Motorin: 75.66 TL

LPG: 31.19 TL