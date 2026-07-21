Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Gece uyurken geldi! Sabah zamlı aldılar

Gece uyurken geldi! Sabah zamlı aldılar

Gece yarısı itibarıyla motorinin litre fiyatına 1 lira 14 kuruşluk yeni bir zam daha yapıldı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Gece uyurken geldi! Sabah zamlı aldılar
Son Güncelleme:

Döviz kurlarındaki tırmanış, küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve ardı ardına bindirilen vergi yükleri, araba sahiplerinin belini bükmeye devam ediyor.

Ortadoğu'da tırmanan gerilim petrol fiyatlarını yukarı çekerken, bu durum akaryakıt fiyatlarına da yansıdı.

İran ABD üssünü vurup dünyaya petrol uyarısı yaptı! Savaş Suriye'ye taşındıİran ABD üssünü vurup dünyaya petrol uyarısı yaptı! Savaş Suriye'ye taşındı

21 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla akaryakıt fiyatlarındaki yukarı yönlü ivme sürüyor.

Yaşanan bu gelişmelerin sonucunda, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin (mazot) litre fiyatında 1 lira 14 kuruşluk bir fiyat artışı gerçekleştirildi. Benzin ve LPG (akaryakıt) fiyatlarında ise şu an için yeni bir değişiklik bildirilmedi.

İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Gece uyurken geldi! Sabah zamlı aldılar - Resim : 2

Gelen son zammın ardından 21 Temmuz 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel pompa fiyatları şu şekilde listelendi:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 65.71 TL
Motorin: 74.27 TL
LPG: 31.19 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 65.56 TL
Motorin: 74.12 TL
LPG: 30.59 TL

Ankara:

Benzin: 66.68 TL
Motorin: 75.39 TL
LPG: 31.29 TL

İzmir:

Benzin: 66.96 TL
Motorin: 75.66 TL
LPG: 31.19 TL

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Akaryakıt Zam Motorin Benzin Petrol
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro