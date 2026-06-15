G. Clooney'nin saati bile kurtulamadı! Lüks saatleri hiç acımadan eritiyorlar!

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre, finans uzmanları ve yatırım danışmanları, küresel altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşması nedeniyle şoke edici bir gerçeği gözler önüne seriyor: Lüks saatlerin içindeki metal içeriğin değeri, saatlerin bir bütün olarak yeniden satış değerini aşmış durumda. Bu yüzden piyasadaki birçok lüks altın saat acımasızca eritiliyor.

İÇİNDEKİ ALTIN SAATİN KENDİSİNDEN PAHALI!

Saat bayilerine, sektörün önde gelen uzmanlarına ve yatırım danışmanlarına göre; Omega ve LVMH grubu gibi dev şirketlerin üretmiş olduğu ikinci el modeller, bu eritme akımından en çok etkilenenlerin başında yer alıyor.

İngiliz altın tüccarı John White, geçtiğimiz Mayıs ayında şahit olduğu çarpıcı bir örneği paylaşıyor: 1970'lerin sonlarından kalma ve hâlâ mükemmel durumda olan 18 ayar bir Omega Constellation saati, hiç acınmadan eritildi. Bu saat, küresel piyasalarda yatırım altınına olan talebin patlamasıyla birlikte, White'ın bu yıl sadece hurda değeri için eritmek zorunda kaldığı düzinelerce lüks saatten yalnızca biri.

Aynı zamanda bir müzayede evini de yöneten John White, durumun absürtlüğünü şu soruyla özetliyor:

"Çok güzel bir saatti, evet ama alıcı onu açık artırmaya çıkarsaydı ne elde edecekti ki?"

White, Swatch Grubu'na ait Omega tarafından üretilen bu saatin yalnızca içindeki altın içeriğinin tek başına 5.750 sterlin (7.749 dolar) değerinde olduğunu, bunun da saatin müzayedelerdeki normal açık artırma tahmininden (4.000 ila 4.500 sterlin) tam %35 daha fazla bir paraya denk geldiğini sözlerine ekliyor.

KOLEKSİYON DEĞERİ OLMAYAN SAATLER TEHDİT ALTINDA

Watches of Switzerland şirketinin ikinci el bölümü olan Analog Shift'in kurucusu James Lamdin de konuya açıklık getiriyor. Lamdin, eritme işleminin öncelikle günümüz çağdaş ikinci el saatlerinde uygulandığını, ancak bunun yanında koleksiyon değeri taşımayan eski vintage modellerin de aynı kaderi paylaştığını belirtiyor.

Bu çarpıcı iddialar karşısında Swatch ve Rolex firmalarının resmi sözcüleri yorum yapmaktan kaçınırken; LVMH, Richemont, Patek Philippe ve Audemars Piguet gibi devler ise yorum taleplerine henüz bir yanıt vermedi.

ALTIN ONS FİYATI 2024'ÜN İKİ KATINA ÇIKTI!

Yaşanan jeopolitik endişeler ve küresel ticaret kaygıları, güvenli liman arayan yatırımcıları hızla değerli metale yönlendirince, altın fiyatları bu yılın Ocak ayında ons başına 5.600 dolarlık tarihi bir rekor seviyeye ulaştı. Altının fiyatı şu sıralar ons başına 4.200 dolar civarında seyrediyor ki bu rakam, 2024 yılındaki ortalama fiyatının neredeyse iki katı anlamına geliyor!

Ancak madalyonun diğer yüzünde, ikinci el lüks saatlerin piyasa fiyatları altınla aynı hızda yukarı doğru hareket etmedi ve geride kaldı. Reuters'a göre, şu ana kadar dünya genelinde tam olarak kaç adet lüks saatin eritilerek yok edildiğine dair resmi ve net bir veri bulunmuyor.

200 GRAMDAN FAZLA ALTIN TAŞIYAN SAATLER VAR

Dünya Altın Konseyi'nden alınan resmi verilere göre, yılın ilk çeyreğinde küresel altın geri dönüşümü (hurda altın üretimi) yüzde 5 artarak 366 tona ulaştı. Buna paralel olarak, altın takılara olan talep ise değer bazında yüzde 31 gibi muazzam bir artış göstererek 47 milyar dolara yükseldi.

Lüks saatler, modeline göre altın külçelerinden tutun da 200 gramdan fazla saf altına kadar çok ciddi miktarda değerli metal içerebiliyor; bu da onların sadece hurda metal değerlerinin bile tek seferde on binlerce dolara ulaşabileceğini gösteriyor.

Markalar Arasındaki Uçurum: Rolex vs. Omega ve TAG Heuer

Sektörün önde gelen üç uzmanının belirttiğine göre, özel şirket statüsünde olan ve yeni saat üretim adetlerini piyasada sıkı bir şekilde kontrol altında tutan Patek Philippe ve Rolex gibi zirvedeki üst düzey markalar, eritme değerinin çok daha üzerinde bir marka primi (koleksiyon değeri) talep edebiliyor ve bu yüzden eritilmekten kurtuluyorlar.

Ancak TAG Heuer, Breitling ve Omega gibi nispeten daha az seçkin veya erişilebilir olan markalar, müşterilerin ikinci el modelleri piyasada çok daha ucuza satın alabilmeleri nedeniyle, fabrikadan çıkan yeni saatlerin yüksek perakende fiyatlarını kontrol etmekte zorlanıyorlar. Bu durum da söz konusu markaların ikinci el altın modellerini ne yazık ki eritme ocaklarının bir numaralı hedefi haline getiriyor.