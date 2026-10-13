Fortune 500 listesindeydi: Dev Türk şirketi iflas etti

Tarım emtiası sektörünün dev isimleri arasında yer alan Taban Gıda Dış Ticaret AŞ’nin konkordato süreci, mahkemeden çıkan iflas kararıyla sonlandı.

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin kesin mühlet talebini kabul etmezken, daha önce verilmiş olan geçici mühlet kararının ve uygulanan tüm koruma tedbirlerinin kaldırılmasına hükmetti.

Mahkeme kararı doğrultusunda konkordato komiser heyetinin görevi de sona erdirildi. Taban Gıda Dış Ticaret AŞ’nin iflasının 1 Ekim 2026 tarihi saat 13.27 itibarıyla açıldığı kaydedildi. Alınan karar, İstanbul 2. İflas Müdürlüğü tarafından 7 Ekim 2026 tarihinde resmen ilan edildi. Şirketin tasfiye işlemleri 2026/17 sayılı dosya üzerinden gerçekleştirilecek.

Firma ve Aras Demir hakkında 9 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç aylık geçici mühlet kararı verilmişti. Üç aylık sürenin tamamlanmasının ardından 1 Ekim’de yapılan duruşmada konkordato talebi reddedildi ve firma hakkında resmen iflas kararı tescillendi.

FORTUNE 500 LİSTESİNDE ÜST SIRALARA YÜKSELMİŞTİ

2016 yılında kurulan Taban Gıda, piyasada yer aldığı kısa süre içerisinde Türkiye’nin dev şirketleri arasına girmeyi başarmıştı.

Firma, Fortune 500 Türkiye sıralamasına 2019 yılında 183’üncü basamaktan giriş yaparken, 2020’de 142’nci sıraya, 2021 yılında ise 130’uncu basamağa kadar tırmanmıştı. 2021 yılını 4,5 milyar TL’yi geçen bir ciro rakamıyla tamamlayan Taban Gıda, 2024 Fortune 500 Türkiye listesinde 170’inci, Capital 500 araştırmasında ise 248’inci sırada yer almıştı.

Capital 500 verileri incelendiğinde, firmanın 2023 yılı cirosu 12,5 milyar TL sınırını aşarken, vergi öncesi kârı 13,3 milyon TL seviyesinde kaydedilmişti.

DÜNYA BUĞDAY TİCARETİNDE YÜZDE 1’DEN FAZLA PAYA SAHİPTİ

Taban Gıda; buğday, mısır, arpa, soya, yağlı tohumlar ve yem hammaddelerinin tedariki ile transit ticaret alanında faaliyet yürütüyordu. Şirket tarafından geçmiş dönemde yapılan bilgilendirmelerde, Türkiye’nin buğday ithalatının yaklaşık yüzde 20’sini tek başına üstlendiği ve dünya buğday ticaretinin yüzde 1’inden fazlasını sevk ve idare ettiği beyan edilmişti.

NAVLUN KRİZİNDE DENİZ TAŞIMACILIĞINA YÖNELMİŞTİ

Pandemi sürecinde tırmanan navlun maliyetleri ve küresel lojistik aksamalarının ardından firmanın çatı kuruluşu Vivalon AG deniz taşımacılığı alanında da yatırımlara imza atmıştı.

Bu doğrultuda 2021 yılında 9 milyon dolarlık yatırımla 42 bin 648 DWT kapasiteli Japon imalatı kuru yük gemisi bünyeye katılmış, ardından filoya 5 milyon dolar karşılığında 7 bin 550 DWT kapasiteli İtalya imalatı ikinci kuru yük gemisi dahil edilmişti.