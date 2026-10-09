Ford'un CEO'sundan açık itiraf: Artık çok geç!

Ford Motor Company CEO'su Jim Farley, ABD'deki ilgili makamların, Çinli üreticilerin Amerikan topraklarına olası bir "işgali" konusunu değerlendirirken son derece dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Katıldığı bir konferansta yaptığı açıklamalarda Farley, ABD'nin Çinli otomobil üreticilerinin Amerikan pazarına nasıl ve ne ölçüde girmesine izin vereceğini dikkatlice değerlendirmesi gerektiğini vurguladı ve Avrupa'yı kaçınılması gereken bir karşı örnek olarak gösterdi.

Özellikle bazı Çin markalarının hızla pazar payı kazanmasıyla Avrupalı üreticiler üzerinde büyük bir baskı oluştuğunu belirten Ford CEO'su, Avrupa ülkeleri için "artık çok geç" değerlendirmesinde bulundu.

Farley, Ford'un özellikle otomobil üreticisinin gerekli uzmanlığa sahip olmadığı ve maliyet açısından verimli olduğu alanlarda Çinli şirketlerle ortaklık kurmaya devam edeceğini söyledi. Örneğin Amerikan topraklarında Ford, Michigan'daki fabrikasında Çinli batarya üreticisi CATL ile daha düşük maliyetli bataryalar üretmek için iş birliği yapıyor. Son haberler arasında ise Ford ve Geely arasında Avrupa pazarı için binek araç üretmek üzere yeni bir ortak girişim kurulması da yer alıyor.

Ancak Farley, bu tür ortaklıkların Çinli üreticilerle doğrudan rekabeti engellemediğinin altını çizdi. Çin'in bu yıl Avrupa, Latin Amerika ve diğer pazarlara toplamda yaklaşık 12 milyon otomobil ihraç etmesi bekleniyor; bu rakam sadece dört yıl önce, 2022'de 3 milyon seviyesindeydi.

Şu anda ABD pazarı, Çin yapımı araç yazılımlarının kullanımına getirilen yasaklar ve Trump yönetiminin %100'ü aşan yüksek gümrük vergileri nedeniyle Çin otomobilleri için erişilebilir durumda değil.