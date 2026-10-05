Fon vurgunundaki 650 'şanslı' isim kim? Bir gün önceden 227 milyarı alıp çıktılar

17 Eylül’de 131 fon için tasfiye kararı alınmadan hemen önce yaşanan büyük para çıkışı tartışma yarattı. İddialara göre 650 hesap, karar öncesinde toplam 227 milyar lirayı fondan çekti.

TASFİYE ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

17 Eylül’de, manipülatif işlemler yapıldığı gerekçesiyle 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar verildi. Kararın ardından fonlardaki para hareketleri gündeme geldi.

İktisatçı Sabri Öncü’nün paylaştığı verilere göre, bağımsız portföy yönetim şirketlerindeki fon toplam değeri 16 Eylül’de 349 milyar 638 milyon 487 bin liraydı. Bu tutar, 17 Eylül’de 122 milyar 511 milyon 681 bin liraya düştü.

Aynı dönemde hesap sayısı da 329 bin 215’ten 328 bin 565’e geriledi. Buna göre bir günde 650 hesap fondan çıkarken, toplam 227 milyar 126 milyon 806 bin liralık para çekildi.

KİŞİ BAŞI YAKLAŞIK 350 MİLYON LİRA

Veriler, söz konusu 650 hesapta kişi başına ortalama yaklaşık 350 milyon liralık çıkış yaşandığını gösterdi. Bu durum, tasfiye kararından önce bazı kişilerin bilgi sahibi olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi.

2 Eylül-2 Ekim arasındaki değişim de dikkat çekti. Bu fonlardaki toplam tutar 2 Eylül’de 465 milyar 718 milyon 911 bin liraydı. 2 Ekim’de ise 101 milyar 60 milyon 933 bin liraya geriledi. Böylece bir ayda toplam para çıkışı 364 milyar 657 milyon 977 bin lira oldu.

KAPUSUZ: 650 KİŞİ KİM?

İktisatçı Nazır Kapusuz da 17 Eylül’de fon tutarının bir önceki güne göre sert biçimde düştüğüne dikkat çekti. Kapusuz, kişi başına ortalama 350 milyon liraya ulaşan tutarın, fonlar tasfiyeye kalmadan önce çekildiğini belirtti.

Sözcü'nün haberine göre; Kapusuz, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Kim bu? İnsider trade (içerden bilgi alarak haksız kazanç sağlayan) yapan 650 kişi? Parti içinde kurulan fon/hisse Whatsapp grupları olabilir mi? (Yazık Nihat Zeybekci’yi almamışlar) Kimse kusura bakmasın bu 650 kişi içinde biri bile, ‘bak ben daha yakınım her şeyi ihbar ediyorum’ diye (Cumhurbaşkanı) Erdoğan’a haber vermeyecek! Buna kimse inanmaz ama tüm AKP siyaseti tüm kamuoyuna bunu inandırmaya çalışıyor. O 650 kişi bizzat Erdoğan rejiminin üç beyidir”