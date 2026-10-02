Fon vurgununda yeni tedbirler yolda mı? Kurul toplanıyor

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan Fon Koordinasyon Kurulu, bugün ikinci toplantısını gerçekleştirecek.

Görüşmede mevcut tedbirlerin sonuçları değerlendirilecek ve ihtiyaç duyulan ilave adımlar ele alınacak. Sorunlu fonlar için ayrı hesap oluşturulmasına yönelik uygulama da gündemdeki gelişmeler arasında yer alıyor.

Toplantıda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) aldığı kararların da kurulun gündeminde olması bekleniyor.

Cevdet Yılmaz, fon piyasasına ilişkin yol haritasının belirlendiğini ve ilgili kurumların görev alanları çerçevesinde eş güdüm içinde çalıştığını bildirdi.

Sürecin hukuk kuralları çerçevesinde yürütüleceğini belirten Yılmaz, kamu ve yatırımcı haklarının korunmasının temel öncelik olduğunu vurguladı. Hukuka aykırı işlemlerle kazanç sağlayanlara karşı etkili tedbirler alınacağını ifade etti.

HESAP AÇILDI

Süreç kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından özel bir uygulama devreye alınıyor. Buna göre sorunlu her fon için ayrı hesap oluşturuldu. Hesapların, haksız kazançların iadesi amacıyla kullanılması planlanıyor.

Fon piyasasındaki gelişmeler adli ve idari boyutlarıyla takip ediliyor. Devlet Denetleme Kurulu (DDK) da süreç kapsamında görevlendirilirken incelemeler devam ediyor. İlgili kurumlar, kendi görev alanlarına giren konulardaki uygulamalar ve alınan kararlar hakkında kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürüyor.