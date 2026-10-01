Fon skandalının gölgesinde borsada 4,5 trilyon eridi! 2008 krizinden bu yana en sert düşüş

Borsa İstanbul’da fon ve hisse senedi manipülasyonu iddialarına yönelik soruşturmaların gündeme geldiği eylül ayında piyasalarda sert düşüş yaşandı. Satış baskısı, soruşturmalarda adı geçen hisselerle sınırlı kalmayarak borsanın geneline yayıldı. Halka açık şirketlerin toplam piyasa değerinde 2008 küresel finansal krizinden bu yana görülen en yüksek aylık kayıp kaydedildi.



Bloomberg HT’nin haberine göre, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketleri kapsayan BIST Tüm endeksindeki şirketlerin toplam piyasa değeri, eylül ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 20 azaldı. Böylece şirketlerin toplam piyasa değerindeki aylık düşüş, Ekim 2008’deki yüzde 22,5’lik kaybın ardından en sert seviyeye ulaştı.

BORSADA BİR AYDA 4,5 TRİLYON TL’LİK ERİME

Eylül ayında yaşanan düşüş, şirketlerin piyasa değerinde trilyonlarca liralık kayba yol açtı. BIST Tüm kapsamındaki şirketlerin toplam piyasa değeri, bir ayda yaklaşık 4,5 trilyon TL geriledi.

Dolar bazında hesaplanan kayıp da dikkat çekti. Şirketlerin toplam piyasa değeri eylül ayında yüzde 22,5 azalırken, düşüş Ağustos 2018’den bu yana kaydedilen en sert aylık gerileme oldu. Piyasa değerindeki dolar bazlı kayıp yaklaşık 96 milyar dolara ulaştı.

BIST 100’DE DE TARİHİ GERİLEME

Eylül ayındaki satış dalgası, Borsa İstanbul’un gösterge endeksi BIST 100’de yer alan şirketleri de etkiledi. Endeks kapsamındaki şirketlerin toplam piyasa değeri, TL bazında yüzde 16 düştü.

Bu gerilemeyle birlikte BIST 100 şirketlerinin toplam piyasa değerinde de 2008’den bu yana en sert aylık kayıp yaşandı. Şirketlerin piyasa değerindeki düşüşün dolar karşılığı ise yaklaşık 27 milyar dolar olarak hesaplandı.

Eylül ayında ortaya çıkan tablo, fon ve hisse manipülasyonu soruşturmalarının gündeme geldiği dönemde satış baskısının borsa geneline yayıldığını ve şirketlerin toplam piyasa değerinde önemli bir azalma yaşandığını ortaya koydu. Ancak söz konusu veriler, piyasa kaybının tamamının soruşturmalar nedeniyle gerçekleştiğini tek başına göstermiyor.