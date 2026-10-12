Fon soruşturmasında 16 günde 401 milyar TL’lik çıkış: 'Haberli çıkış' iddiası inceleniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturmasında yeni mali veriler dosyaya girdi. Soruşturma kapsamında, eylül ayının ilk 16 gününde Tera ve Pusula fonlarından gerçekleşen yüksek tutarlı sermaye çıkışları incelemeye alındı.

Sabah'ın haberine göre, dosyada yer alan bilgilerle Tera ve Pusula fonlarından 1-16 Eylül döneminde toplam 401 milyar 266 milyon 791 bin 742 lira çıkış gerçekleştiği anlaşıldı. Başsavcılığın, yüksek tutarlı para çekme işlemlerini gerçekleştiren yatırımcıların hesaplarını inceleyerek operasyon öncesinde bilgi alıp almadıklarını araştırdığı belirtildi.

TERA FONUNDAN 335,9 MİLYAR TL ÇIKTI

Soruşturma dosyasındaki mali kayıtlara göre, 1-16 Eylül tarihleri arasında Tera fonundan 100 milyon TL ve üzerinde para çeken yatırımcı sayısı 168 oldu. Bu yatırımcıların fondan çektiği toplam tutar 335 milyar 912 milyon 421 bin 253 lira olarak kayıtlara geçti.

PUSULA FONUNDAN 65,3 MİLYAR TL’LİK ÇIKIŞ

Aynı dönemde Pusula fonundan 50 milyon TL ve üzerinde çıkış yapan yatırımcı sayısı ise 272 olarak belirlendi. Bu kişilerin fondan çektiği toplam miktarın 65 milyar 354 milyon 370 bin 489 lira olduğu hesaplandı.

Böylece Tera ve Pusula fonlarından 16 günlük dönemde yüksek tutarlı para çıkışı gerçekleştiren yatırımcı sayısı 440’a, toplam çıkış miktarı ise 401,2 milyar TL’nin üzerine ulaştı.

187,6 MİLYAR TL’LİK KAZANCIN GERİ ÇAĞRILMASI SÜRECİ

Soruşturma kapsamında daha önce üç ayrı fondan toplam 187 milyar 653 milyon TL kâr elde ettiği belirlenen 214 kişi ve kurumun kazançlarının TMSF aracılığıyla geri çağrılması süreci gündeme gelmişti.

Eylül ayının ilk yarısında gerçekleşen para hareketleri de soruşturmanın yeni inceleme başlıklarından biri oldu. Başsavcılığın, yüksek tutarlı çıkışların zamanlamasını ve işlemleri gerçekleştiren hesapları mercek altına aldığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 1-16 Eylül tarihleri arasında fondan 100 milyon TL üzerinde çıkış yapan tüm isimleri tespit ederek hesaplarını detaylı incelemeye aldı. Yapılacak teknik ve mali incelemelerde; fona 100 milyon TL üzeri yatırım yapan bu kişilerin soruşturma veya tedbir kararları öncesinde "haberli olarak" çıkış yapıp yapmadıkları titizlikle araştırılıyor.



