Fon skandalının adını organize soygun koyan Selvi: Köpek havlamadıysa hırsız tanıdıktır

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, fon skandalına ilişkin kaleme aldığı yazıda borsadaki işlemlerin denetlenmesi ve sorumluların ortaya çıkarılması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın Fon Koordinasyon Kurulu Başkanı sıfatıyla yaptığı açıklamaları takip ettiğini belirten Selvi, soruşturmanın yalnızca fonlardaki işlemlerle sınırlı kalmaması, gözetim ve denetim sistemlerinin de incelenmesi gerektiğini savundu.

Yılmaz’ın, hukuk dışı bir işlem yapılmış olması durumunda sorumlulukların ortadan kalkmayacağı yönündeki açıklamasına dikkat çeken Selvi, fon skandalında denetim mekanizmalarının nasıl işlediğinin sorgulanması gerektiğini ifade etti.

“BUNUN ADI FON KRİZİ DEĞİL, ORGANİZE BİR SOYGUN”

Selvi, Tera ve Pusula fonlarında 1-16 Eylül tarihleri arasında 440 kişinin toplam 401 milyar lirayı aşan işlem gerçekleştirdiğine ilişkin verileri hatırlattı. Borsada çok sayıda fon bulunmasına rağmen belirli fonların organize biçimde yükseltildiğini öne süren Selvi, yaşananları “fon krizi” olarak nitelendirmenin yetersiz olduğunu şöyle savundu:

"Peki bu soygun yapılırken borsa yetkilileri ne yapmış? Yerli ve yabancı denetim kuruluşları uyuyor muymuş? SPK hangi önlemleri almış?

Borsada her şey kayıtlıdır. Anlık izlenir. Bu işlemleri görüp engel olması gereken kurumlar engel olmamış, denetlemesi gerekenler denetlememiş, önlem alması gerekenler almamış. Bunun adını doğru koymak lazım. Bunun adı fon krizi değil, organize bir soygun. Önemli olan bu organize yapının ortaya çıkarılmasıdır. Sistemin gözetim ve denetim sistemlerinde sorun var. Borsada ünlü bir söz vardır, “Köpek havlamadıysa hırsız tanıdıktır” diye."

GÖZLER DEVLET DENETLEME KURULUNDA

Fon skandalına ilişkin incelemelerde Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) hazırlayacağı rapora dikkat çeken Selvi, raporun süreçteki aksaklıkları ve sorumlulukları ortaya koymasını beklediğini belirtti.

Selvi, hangi birimlerin veya kişilerin kusurlu olduğunun ve işlemlerin planlı biçimde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin araştırılması gerektiğini savundu.