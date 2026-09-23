Fon skandalında ilk faturayı çıkardı: Kamuya milyarlarca lira risk

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek fon skandalına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Fon skandalını "Türkiye tarihinin en büyük finans “tokatçılığı”" olarak tanımlayan Zeybekçi

"Peki kamuya çıkabilecek faturanın boyutu ne? Asıl soru bu!" diyerek kamuyu devasa bir faturanın beklediğini açıkladı.

ŞİMŞEK'İN SÖZLERİNİ ANIMSATTI

Zeybek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 18 Eylül’de "tasarruf finansman sisteminde şu anda bir sorun olmadığını" "Aynı yayında, yaşananların sınırlı sayıdaki fondaki kredi ve likidite probleminden kaynaklandığını ve 'borsa ve fon piyasasında yapısal bir sorun olmadığı' sözleri anımsattı.

Zeybek, süreçteki tabloyu şu şekilde özetledi:

"Bugün önümüzdeki resmi tablo şu: 7 portföy yönetim şirketi. 131 tasfiye edilecek fon. 455 bin 758 tekil yatırımcı.

Tasfiye kapsamındaki fonların toplam portföy büyüklüğü yaklaşık 891 milyar TL."

KAMU NASIL BİR RİSKLE KARŞI KARŞIYA?

Söz konusu varlıkların ne kadarının tasfiye sonunda gerçek değerinden nakde çevrilebileceğini soran Zeybek örnek bir hesaplama yaptı:

"Örneğin 891 milyar TL’lik portföyde: %20 değer kaybı → 178,2 milyar TL %30 değer kaybı → 267,3 milyar TL %40 değer kaybı → 356,4 milyar TL %50 değer kaybı → 445,5 milyar TL yatırımcı açığı anlamına gelir.

891 milyar TL’lik portföyde tasfiye kaybının %20–30 arasında gerçekleştiğini ve devletin yatırımcı açığını tamamen üstlendiğini varsayarsak: 178–267 milyar TL arasında brüt bir kamu riski ortaya çıkabilir. 2001’deki yaklaşık tahsilat oranını yalnızca mekanik bir karşılaştırma olarak uygularsanız, geriye yaklaşık 116–175 milyar TL düzeyinde bir yük kalabilir."

OLAĞAN DIŞI HAREKETLER VAR AMA KURUMLAR NE YAPTI?

SPK fonlarda 455 bin 758 yatırımcı olduğunu açıklamıştı.

Gökan Zeybek, 891 milyar TL civarında portföy büyüklüğü olduğunu söyledi.

Zeybek sözlerini şöyle sürdürdü:

"2025’in son çeyreğinden beri bilinen olağan dışı fiyat hareketleri var. SPK var. Borsa İstanbul’un gözetim sistemi var. Denetim ve Gözetim Kurulu var. Denetim Komitesi var. Riskin Erken Saptanması Komitesi var. Finansal İstikrar Komitesi var."

CEVAP BEKLEYEN SORULAR

Yanıt bekleyen soruları sıralayan Zeybek şunları kaydetti:

"Kim, neyi, ne zaman gördü? Hangi kurum ne yaptı?

Hangi tedbir, neden gecikti?

Tasfiye sonunda kaç lira geri dönecek? Ve en önemlisi, ortaya çıkacak faturanın ne kadarı yatırımcıya, ne kadarı kamuya kalacak?"

"TMSF'NİN KAYYUM OLARAK ATANDIĞI KARARI DA BULUNMUYOR"

"Bu soruların tamamı, isim isim ve kurum kurum açıklığa kavuşturulmalı." diye talepte bulunan Zeybek şunları kaydetti:

"Öte yandan, henüz 23 Eylül 2026 itibarıyla kamuya açık resmi kaynaklarda, mevcut fon soruşturmasında adı geçen şirketlere TMSF’nin kayyım olarak atandığını gösteren bir karar da bulunmuyor.

Fabrikalar kapanıyor. Sanayici, iş insanları kan ağlıyor. Faizlerini ödeyemiyor, borçlarını çeviremiyor, üretimi ayakta tutmakta zorlanıyor. Ama iktidarın gençlik kollarından yetişen, bu halkı “tokatlayanlar” bitmiyor!"