Fon skandalı sonrası yeni sistem geliyor! Kanun hazırlığı yapılıyor

Sermaye piyasalarında yaşanan büyük fon vurgununun ardından hazırlanan ve "erken uyarı ile otomatik aksiyon sistemi" kurmayı amaçlayan yeni kanun taslağı, hata yapanlara verilecek cezaların katlanmasını ve denetimlerin sıkılaştırılmasını öngörüyor.

Fon skandalının patlak vermesinin ardından Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik çalışmalarını hızlandırdı. Hürriyet gazetesinden Önder Yılmaz’ın haberine göre yeni düzenleme ile "erken uyarı ve otomatik aksiyon sistemi" kurulacak.

Fon yatırımcılarının korunmasına yönelik yeni mekanizmalar oluşturulacak. Sermaye piyasalarında ekstra sıkı denetim mimarisi kurulacak, hata yapanlara verilen cezalar katlanarak artacak. Alternatifli yürütülen çalışmalar olgunlaştırılmasının ardından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.

ÜÇ ANA TEMELE DAYANIYOR

30 madde civarında olması öngörülen Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik taslağındaki düzenlemeler, "yatırımcıya koruma, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) erken müdahalesi, sorumluluk ve caydırıcı yaptırım" şeklinde üç ana temele dayanıyor.

Yürürlükteki Sermaye Piyasası Kanunu'nun 96. maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'na, sermaye piyasası kurumlarının hukuka aykırı faaliyetleri tespit edildiğinde; "faaliyetin kapsamını sınırlandırma, geçici durdurma, yetki iptali" konularında yetki veriyor.

Yeni düzenlemeyle "yatırımcıların hak ve menfaatlerinin ciddi şekilde tehlikeye girmesi" veya "piyasanın sağlıklı işleyişinin ciddi şekilde risk altına girmesi" gibi erken müdahale kriterleri eklenmesi düşünülüyor.

YETKİLER GENİŞLETİLİYOR

Piyasaya müdahaleyi düzenleyen 101. maddede Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "işlem yasağı, açığa satış sınırlaması, veri dağıtımının sınırlandırılması, işlem limiti" gibi tedbir alma yetkileri düzenleniyor. Yeni çalışmada Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) hangi koşulda, ne zaman ve hangi usulü izleyerek tedbirleri alacağına açıklık getirilmesi planlanıyor.

Sermaye piyasası kurumlarına getirilen "bildirim" yükümlülüğünün sadece "suç şüphesi" üzerine getirilmesinin yanı sıra, "olağan dışı fon getirisi, aşırı yoğunlaşma, ilişkili taraf işlemleri, olağan dışı fiyat hareketi, likidite bozulması, yatırımcı çıkışlarında anormal artış" gibi risk noktalarında da yapılması öngörülüyor. Buna ilişkin "erken uyarı ve otomatik aksiyon sistemi"nin hukuki zemine oturtulması da üzerinde çalışılan maddelerden biri. Böylece insan faktörü ve inisiyatif alanı daraltılmış olacak.

Yeni sistem; "fon büyüklüğünün temel finansal göstergelerle açıklanamayacak şekilde artması", "fonun toplam değerine oranla anlık nakit veya kolay paraya çevrilebilir varlık rasyosunun hızla düşmesi" ve "bir fonun veya aynı gruba ait fonların, dolaşımdaki sığ bir hissede toplam payının izaha muhtar şekilde artması" halinde devreye girecek.

CEZALAR ARTACAK

Taslakta idari para cezalarının yeniden değerleme oranında artışının ötesine geçilerek, bazı suç fiillerinde alt-üst sınırların yükseltilmesi de ele alınıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nda (SPK) idari para cezaları 9 bin 482 Türk lirasından 5 milyon 565 bin Türk lirasına kadar veriliyor. Alternatifli çalışmada cezaların katlanarak arttırılmasının yanı sıra "ekonomik büyüklüğe göre cezanın belirlenmesi" formülü de ele alınıyor.

Fon işlemlerinin, ilişkili taraf işlemlerinin ve yapay fiyat oluşumunun hangi noktada "piyasa bozucu eylem" sayılacağı da açıklık kazanacak. Piyasa dolandırıcılığı için 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası uygulanıyor. Yeni çalışmada ceza miktarının arttırılması şeklinde düzenlenmesi veya fon piyasasına özgü manipülatif işlemlerin mevcut suç tanımları kapsamına alınması da değerlendiriliyor.

ÖNCELİK YATIRIMCININ KORUNMASI

Yeni düzenlemede "fon yatırımcılarının korunmasına" özel önem veriliyor. Düzenleme ile tasfiye edilen fonlarda ara ödeme usulüne kanuni zemin oluşturulacak. Net yatırım tutarının hesaplanmasına ilişkin esaslara açıklık getirilecek.

Fon tasfiye süreçleri hızlandırılacak, yatırımcı mağduriyetini azaltacak yeni tedbirler alınacak. SPK'nın yetkisi kapsamındaki "geçici işlem yasağı, varlıkların korunmasına yönelik önlemler, portföylerin dondurulması, bilgi ve belge isteme yetkisinin genişletilmesi, denetim süreçlerinin hızlandırılması" da taslakta düzenlenecek konular arasında.

Mevcut kanunda yer alan piyasa bozucu eylemleri düzenleyen 104. madde, içeriden bilgi sızdırılması ticaretini düzenleyen 106. madde ve piyasa dolandırıcılığına yönelik 107. maddeye de caydırıcı hükümler getirilmesi öngörülüyor.

Çalışmada kripto varlıklara yönelik boşlukların doldurulması için Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu alandaki denetim yetkilerinin net olarak belirlenmesi bekleniyor.

YATIRIMCIYA GÜVENCE

Fon malvarlığını düzenleyen 53. maddede, fonun tasfiye edilmesi halinde yatırımcının parasını alma zamanlaması ve yöntemi gibi başlıklar yeniden ele alınacak.

Çalışmayla "ara ödeme, tasfiye sırasında yatırımcıya kısmi ödeme, net yatırım tutarının hesaplanması, nihai tasfiye hesabından mahsup ve tasfiye sırasındaki yatırımcı haklarına" açıklık getirilecek.

Çalışmayla, "fon yöneticisinin görev ve sorumlulukları, fon varlığı ile şirket varlığının ayrıştırılması, risk yönetimi, iç kontrol, yatırım kararlarının kayıt altına alınması" konularına açıklık getirilerek, fonlar üzerinden manipülasyon ihtimalinin minimuma düşürülmesi ve şeffaflığın arttırılması hesaplanıyor.

Düzenlemede "Bir fonun gerçek değeri ile açıklanan değeri arasında ciddi fark oluştuğunda kim, ne zaman ve hangi kuruma bildirim yapacak?" soruları da yanıt bulacağı savunuluyor.