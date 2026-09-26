Fon ödemelerinde plan ortaya çıktı: Önce kimler alacak?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi bürokrasisinin fon mağdurlarına yönelik çözüm seçeneklerini değerlendirmek üzere yapılan toplantıda fon ödemeleriyle ilgili önemli bir bilgi ortaya çıktı.

Söz konusu toplandı 1 milyon Türk Lirası (TL) altında parası bulunan yatırımcılara ödemelerin hızlı şekilde yapılmasının planlandığı belirtildi.

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün aktardığı bilgilere göre, para piyasası fonlarındaki yatırımcıların ödemelerde öncelikli olması değerlendiriliyor.

Güngör, 1 milyon TL'nin altındaki tutarların ödenmesinde Takasbank'taki teminatlar ile fonların devlet iç borçlanma senetlerine yatırdığı kaynakların kullanılmasının planlandığını belirtti. Para piyasası fonlarındaki mağdurların bu süreçte öncelikli olmasının öngörüldüğünü kaydeden Güngör, henüz nihai kararın verilmediğini aktardı.

66 FON TASFİYE LİSTESİNDEN ÇIKABİLİR

Güngör'ün paylaştığı bilgilere göre Bulls Portföy 15, Pardus Portföy 42 ve A1 Capital Portföy 9 fon için yatırımcıların parasını ödeyebileceklerini iletti.

Bu kapsamda söz konusu fonların tasfiye listesinden çıkarılması gündeme gelebilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül tarihli kararı kapsamında A1 Capital Portföy ve Pardus Portföy'ün Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören fonlarında alım-satım işlemleri durdurulmuş, kararda yer alan bazı fonların tasfiye edilmesi kararlaştırılmıştı.

SALI GÜNÜ YENİDEN TOPLANTI YAPILACAK

Güngör, fon yöneticilerinin bankalarıyla ilgili henüz bir karar alınmadığını belirtti. Konuya ilişkin salı günü yeniden toplantı yapılacağı ve alınacak kararlara son şeklin bu toplantıda verileceği ifade edildi.