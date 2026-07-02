Fich, Vestel'in notunu düşürdü

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından şirketin kredi notlarında aşağı yönlü revizyona gidildiğini duyurdu.

CNBC-e'nin haberine göre firmanın uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden kredi notu iki basamak birden geriledi.

KREDİ NOTU RİSKLİ BÖLGEYE GERİLEDİ

Fitch Ratings tarafından gerçekleştirilen son finansal analizin ardından, Vestel Elektronik'in daha önce "CCC+" seviyesinde konumlanan uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden kredi notu, "CCC-" seviyesine düşürüldü. Şirket yönetimi, söz konusu kararın 18 Aralık 2025 tarihinde yapılan değerlendirmenin bir güncellemesi niteliğinde olduğunu piyasaya bildirdi.

500 MİLYON DOLARLIK TAHVİLİN DERECESİ DE DÜŞTÜ

Uygulanan not indirimi yalnızca firmanın uzun vadeli genel kredi profiliyle sınırlı kalmadı. Fitch Ratings, Vestel Elektronik tarafından piyasaya ihraç edilen ve 2029 vadeli olan 500 milyon dolar tutarındaki kıdemli teminatsız tahvillerin derecelendirme notunu da revize etti. Yapılan inceleme neticesinde, ilgili tahvillerin notu da "CCC" seviyesinden "CC" seviyesine indirildi.

KREDİ PROFİLİNDE RİSK ARTIŞI

Tüketici elektroniği ve beyaz eşya sektörünün ana oyuncularından biri olan firmanın, hem genel kredi notunda hem de tahvil derecelendirmesinde ikişer kademeli düşüş yaşaması dikkat çekti. Derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in gerçekleştirdiği bu revizyonlar, Vestel Elektronik’in finansal yapısında ve kredi profilinde risk oranının kritik seviyeye ulaştığına işaret ediyor.

BORÇLAR İÇİN YAPILANDIRMA BAŞVURUSU YAPILMIŞTI

Türkiye'nin önde gelen üretim güçlerinden olan şirket, yüksek finansman maliyetleri ve Avrupa pazarındaki talep daralmasının getirdiği nakit baskısını hafifletmek amacıyla konsolide kredilerinin yeniden yapılandırılması için Türk finans kuruluşlarına resmi başvuruda bulunmuştu.

İlk olarak 2026 yılı başlarında Bloomberg tarafından gündeme getirilen ve yaklaşık 500 milyon dolarlık bir borç hacmini kapsadığı belirtilen bu stratejik hamleyle firma, kısa vadeli Türk Lirası cinsi yükümlülüklerini daha uzun vadeli döviz kredileriyle ikame ederek nakit akışını rahatlatmayı hedeflerken resmi duyurunun ardından piyasalardan gelen olumlu tepkiyle birlikte Vestel Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya hisseleri borsada tavan fiyata yükselmişti. Ancak borsadaki bu geçici bahar havası, küresel kredi kuruluşu Fitch Ratings'in ağır kararıyla dağılmış oldu.