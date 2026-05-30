Fethiye'ye gelen Alman turist dondurma aldığına pişman oldu: Bu fiyat normal mi?

Türkiye’de kontrolden çıkan yüksek enflasyon ve hızla artan maliyetler, turizm sektöründe fiyat algısını tamamen altüst etti.

Fırsatçılığın önüne geçecek esnaf denetimlerinin yetersiz kalması ise turistik bölgelerdeki "fahiş fiyat" krizini derinleştiriyor. Bunun son kurbanı, Muğla’nın Fethiye ilçesine tatile gelen Alman turist Marcel oldu.

'BU NORMAL Mİ?'

“Marcel” isimli turist, bir top dondurmanın 190 TL, külahın ise 60 TL olduğunu belirterek toplam 250 TL’lik hesap karşısında şaşkınlığını dile getirdi.

Paylaşılan görüntülerde turistin fiyatı yüksek bulduğu ve “Bu normal mi?” şeklinde tepki verdiği görüldü.

DONDURMA AYRI KÜLAH AYRI ÜCRET!

İstanbul’da yapılan bazı incelemeler de ise dondurma fiyatlarında işletmeden işletmeye ciddi farklılıklar olduğu ortaya çıktı.

Akşam'daki habere göre bazı yerlerde klasik külah ücretsiz sunulurken, bazı işletmelerde 15 ila 20 TL arasında ek ücret alındığı belirlendi.

Ayrıca çikolata kaplamalı veya çeşitli süslemelerle hazırlanan “özel külahlar” için ücretlerin daha da yükseldiği, bazı işletmelerde 75 ila 80 TL’ye kadar ek maliyet talep edildiği tespit edildi.