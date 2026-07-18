Fed'in şahin duruşu gümüşün kabusu oldu!

Gümüş fiyatları, 17 Temmuz Cuma günü sınırlı bir toparlanma gösterse de haftalık kaybını telafi edemedi.

New York'taki emtia borsası COMEX verilerine göre en yakın vadeli kontratlar haftayı ons başına 56,038 dolardan tamamlarken, haftalık değer kaybı yüzde 6,31’e ulaştı. Bu düşüşle beraber gümüş, haziran ayının sonundan bu yana kaydedilen en sert haftalık gerilemelerden birini yaşadı.

YILBAŞINDAN BU YANA SERT DÜŞÜŞ

2026 yılına yüksek bir ivmeyle giren ve ocak ayında üç haneli seviyeleri test eden gümüş, ardından sert bir düzeltme sürecine girdi. Son kapanış verileriyle birlikte yılbaşından bu yana yaşanan kayıp yüzde 20 sınırını geçti. Gümüş, ocak ayında gördüğü rekor seviyelerin yaklaşık yarısına kadar gerilerken, son 13 haftanın 11'ini düşüşle tamamladı.

Gram gümüş fiyatlarında da uluslararası piyasalardaki bu baskı doğrudan hissediliyor. Gümüşün ons fiyatının 56,04 dolar ve dolar kurunun yaklaşık 47,14 TL olduğu hesaplamada, gram gümüşün teorik spot karşılığı 84,93 TL seviyesinde bulunuyor. Ancak yatırımcıların banka, kuyumcu ve dijital platformlarda karşılaştığı fiyatlar; vergi, komisyon, fiziki ürün primi ve alış-satış makasları nedeniyle farklılık gösterebiliyor.

SAVAŞIN GÜVENLİ LİMAN ETKİSİ YANSIMADI

Normal şartlarda jeopolitik çatışmaların değerli metallere "güvenli liman" talebi getirmesi beklenirken, Ortadoğu’daki son gelişmelerde farklı bir fiyatlama yaşandı. Petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonu yeniden hızlandıracağı endişesi, piyasalarda Fed'in faiz artırımına gideceği beklentisini güçlendirdi. Yüksek faiz beklentisi, faiz getirisi olmayan gümüşün cazibesini azaltarak üzerindeki satış baskısını artırdı.

Piyasalar şu an Fed’in 28-29 Temmuz’da yapılacak toplantısını bekliyor. Temmuz ayında faizin sabit tutulması beklenirken, eylül toplantısına kadar faiz artışı ihtimali yüzde 65 seviyelerine ulaşmış durumda.

KRİTİK SEVİYELER VE KÜRESEL DENGELER

Gümüş piyasasında 55-56 dolar bandı, fiyatın dengelenmesi için ilk önemli tutunma bölgesi olarak izleniyor. Eğer satışlar devam eder ve 55 doların altında bir kapanış gerçekleşirse, fiyatlar üzerindeki baskının derinleşmesi bekleniyor. Yukarı yönlü bir toparlanma için ise önce 58, ardından 60 dolar seviyelerinin aşılması ve gümüşün 60 doların üzerinde kalıcı bir fiyatlama oluşturması gerekiyor.

FİYATLARI ETKİLEYEN UNSURLAR

Piyasayı etkileyen diğer dinamikler ise şu şekilde:

HİNDİSTAN’DA ÜRÜN SIKINTISI: Dünyanın en büyük tüketicilerinden olan Hindistan'ın ithalatı kısıtlaması, yerel piyasada fiziki ürün sıkıntısına yol açtı. Mayıs ayında ithalat 534,3 tondan 46,8 tona gerilerken, yerel piyasadaki prim ons başına 6,5 dolara yükseldi.

ARZ AÇIĞI: Silver Institute ve Metals Focus verilerine göre, 2026 yılında gümüş piyasası üst üste altıncı kez açık verecek. Küresel açığın 46,3 milyon onsa yükselmesi ve 2021’den bu yana stoklardan çekilen toplam miktarın 762 milyon onsa ulaşması bekleniyor.

SANAYİ TALEBİ: Elektrik-elektronik, güneş enerjisi ve veri merkezlerinde kullanımıyla dikkat çeken gümüşte, 2026 yılı toplam sanayi kullanımının yüzde 3 azalarak 639,6 milyon onsa gerilemesi tahmin ediliyor.