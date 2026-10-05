Fed'in kritik ismi de aralarında: Paranın patronları İstanbul'a geliyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dünyanın önde gelen merkez bankası başkanları ve üst düzey politika yapıcılarını İstanbul Ekonomi Forumu’nda bir araya getirecek.

8-9 Ekim 2026 tarihlerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek etkinliğin açılış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yapacak.

Forumun ilk paneli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın moderatörlüğünde “Küresel Ekonomide Stratejik Görünüm” başlığıyla düzenlenecek.

Panelde Fransa Merkez Bankası Başkanı Emmanuel Moulin, Hollanda Merkez Bankası Başkanı Olaf Sleijpen ve Suudi Arabistan Merkez Bankası Başkanı Ayman M. Al-Sayari yer alacak.

Panelde artan jeopolitik risklerin küresel ekonomik görünüme etkileri, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) dolarının dünya ekonomisindeki rolü, yükselen borç seviyelerinin para politikasına yansımaları ve merkez bankalarının değişen küresel koşullara nasıl yanıt verebileceği tartışılacak.

WALLER VE BAILEY KONUŞMA YAPACAK

Amerika Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher J. Waller, 8 Ekim’de Türkiye saatiyle 11.30’da forum kapsamında bir tema konuşması yapacak. Amerika Merkez Bankası’nın resmi etkinlik takviminde de Waller’ın TCMB İstanbul Ekonomi Forumu’nda “Ekonomik Görünüm” başlıklı bir konuşma gerçekleştireceği belirtiliyor.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey de aynı gün saat 15.15’te forumda bir tema konuşması yapacak. Forumun ilk gününde ayrıca “Belirsizlik Altında Para Politikası” başlıklı panel düzenlenecek. Hong Kong Para Otoritesi Başkanı Eddie Yue’nin moderatörlüğündeki oturumda Azerbaycan Merkez Bankası Başkanı Taleh Kazimov, Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Yannis Stournaras ve Macaristan Merkez Bankası Başkanı Mihály Varga yer alacak.

YAPAY ZEKANIN PARA POLİTİKASINA ETKİSİ MASADA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Hatice Karahan’ın yöneteceği “Yapay Zeka ve Küresel Ekonomi: Fırsatlar ve Riskler” panelinde ise yapay zekanın makroekonomi ve para politikası üzerindeki etkileri ele alınacak. Panelde yapay zekanın para politikası aktarım mekanizması ve ödeme sistemlerinin denetiminde nasıl kullanılabileceği, yeni finansal teknolojilerin nasıl düzenleneceği ve teknolojik dönüşümün ekonomik faaliyet ile işgücü piyasalarına etkileri tartışılacak.

İKİNCİ GÜN TİCARET, FİNANSAL İSTİKRAR VE BORÇ GÜNDEMDE

Forumun 9 Ekim’de gerçekleştirilecek ikinci gününde “Ticaretteki Belirsizlik Ortamında Büyümeyi Dengelemek”, “Finansal İstikrar ve Düzenlemeler” ile “Artan Borçlar ve Para Politikası Üzerindeki Etkileri” başlıklı oturumlar düzenlenecek.

Uluslararası Ödemeler Bankası Genel Müdürü Pablo Hernández de Cos da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile bir serbest söyleşide bir araya gelecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın forum için oluşturduğu resmi internet sitesine göre etkinlikte, giderek parçalanan küresel ekonomide izlenecek politikalar, belirsizlik ortamında para politikası, borç dinamikleri ile yapay zeka ve dijital inovasyonun makroekonomik politikalar üzerindeki etkileri tartışılacak.