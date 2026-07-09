Fed'den piyasaları sarsacak rapor: Faiz artırımına işaret etti

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 16-17 Haziran'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı. Politika faizinin beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları, Fed yetkililerinin faiz artışı gerektirebilecek risklere işaret ettiğini gösterdi.

ENFLASYON RİSKLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Tutanaklarda, yetkililerin çoğunun yüzde 2'nin üzerinde geçen birkaç yıllık enflasyonun ardından, yüksek seyreden enflasyon oranlarının devam etmesinin enflasyon beklentilerini ve ücret ile fiyat belirleme kararlarını etkilemeye başlayabileceği ihtimaline dikkat çektiği belirtildi.

Haziranda bu yıl ve gelecek yıla dair enflasyon tahminlerinin, Ortadoğu'daki çatışmalardan kaynaklanan yüksek enerji fiyatları ile diğer girdi maliyetlerini ve yapay zeka alanındaki genişlemenin tüketici fiyatları üzerindeki etkilerini yansıtacak şekilde nisan ayındaki toplantıya kıyasla daha yüksek olduğu kaydedildi.

FAİZ KONUSUNDA GÖRÜŞ AYRILIĞI

Tutanaklarda, tüm yetkililerin bu toplantıda politika faizinin mevcut aralığının korunmasını desteklediği ancak geleceğe yönelik görüşlerin ayrıştığı görüldü. Birkaç yetkilinin, faiz oranı hedef aralığının yükseltilmesi için bir gerekçe bulunduğunu ancak bu toplantıda mevcut hedef aralığının korunmasını desteklediklerini ifade ettiği belirtildi.

Çoğu yetkilinin enflasyonist baskıların dağılacağı ve enflasyonun yakında yüzde 2'ye dönmeye başlayacağı senaryolar üzerinde durduğu aktarılırken, "Çoğu yetkili, istikrarlı iş gücü piyasası koşullarında, yapay zeka kaynaklı güçlü talep, Ortadoğu'daki çatışma veya gümrük vergilerinin etkileri nedeniyle enflasyonun yüksek seyretmeye devam edeceği senaryolara da dikkat çekti. Bu yetkililerin neredeyse tamamı, söz konusu senaryolarda enflasyonu yüzde 2 seviyesine geri döndürmek için bir miktar politika sıkılaştırmasının muhtemelen gerekli olacağını belirtti" ifadeleri kullanıldı.

Birçok yetkilinin bu yılın sonunda politika faizinin uygun seviyesinin mevcut hedef aralığı içinde veya biraz altında olacağını ifade ettiği, diğer birçok yetkilinin ise uygun seviyenin mevcut aralığın üzerinde olacağını değerlendirdiği kaydedildi.

KARAR METNİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Tutanaklarda, yetkililerin çoğunluğunun FOMC karar metninin kısaltılmasının avantajları olduğunu belirttiği ifade edilirken, bazı yetkililerin de Komitenin iletişim araçlarını ve uygulamalarını gözden geçirme fırsatını memnuniyetle karşıladıklarının altı çizildi.

FOMC üyelerinin karar metninin Komitenin gelecekteki faiz oranı kararlarının olası yönüne ilişkin "gevşeme eğilimi" ima eden dili tekrarlamaması konusunda da mutabık kaldığına işaret edilen tutanaklarda, "Üyeler, toplantı sonrası karar metninin Komitenin ikili görev hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını yansıtacağı ve fiyat istikrarını sağlayacağını vurgulayacağı konusunda hemfikir oldular" denildi.

NE OLMUŞTU?

Fed, Haziran ayındaki toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutmuştu. Karar metninde, "Ortadoğu'daki gelişmelerin ABD ekonomisi üzerindeki etkileri belirsizdir" değerlendirmesi yer almıştı.

(AA)