Fed bu veriyi bekliyordu: ABD ekonomisinde kritik rakamlar açıklandı

ABD ekonomisi, 2026 senesinin ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 1,5 oranında büyüme kaydederek piyasa beklentilerinin belirgin şekilde gerisinde kaldı. Ekonomi uzmanları, söz konusu dönem için yüzde 2,1 oranında bir büyüme ivmesi öngörüyordu. Bir önceki çeyrekte elde edilen veri de yüzde 2,1 seviyesinde gerçekleşmişti. Açıklanan bu son ekonomik büyüme verisi, dev ekonomideki ivme kaybının ve yavaşlamanın devam ettiğini net bir şekilde ortaya koydu.

FED'İN İZLEDİĞİ ÇEKİRDEK ENFLASYONDA YAVAŞLAMA

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası adımlarını belirlerken yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (Core PCE) fiyat endeksi, haziran döneminde aylık bazda yüzde 0,1 oranında artış gösterdi. Piyasanın beklentisi bu oranın yüzde 0,2 oranında artması yönündeydi. Hatırlanacağı üzere bir önceki ay çekirdek PCE yüzde 0,3 oranında yükselmişti. Yıllık bazda incelendiğinde ise çekirdek PCE enflasyonu yüzde 3,3 ile piyasa beklentileriyle uyumlu bir tablo çizerken, önceki ay kaydedilen yüzde 3,4'lük seviyenin gerisine düştü.

MANŞET PCE VERİSİ AYLIK BAZDA DÜŞÜŞ KAYDETTİ

ABD genelinde PCE fiyat endeksi haziran ayında aylık bazda yüzde 0,1 oranında geriledi. Ortaya çıkan bu veri piyasa öngörüleriyle paralel gelirken, bir önceki ay endekste yüzde 0,5'lik bir artış yaşanmıştı. Yıllık PCE enflasyonu ise yüzde 3,7 seviyesinde gerçekleşerek beklentileri tam anlamıyla karşıladı. Bu sonuçla birlikte yıllık enflasyon, bir önceki ayki yüzde 4,1 düzeyinden belirgin bir şekilde aşağıya inmiş oldu.

Büyüme oranlarının beklentilerin altında kalması ve çekirdek enflasyondaki yavaşlama eğilimi, yatırımcıların Fed'in yılın geri kalan kısmında atacağı faiz adımlarına yönelik öngörülerini yeniden şekillendirmesine zemin hazırlayabilir.