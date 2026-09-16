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Halk TV Ekonomi FED beklentileri karşıladı: 25 baz puan artırdı!

FED beklentileri karşıladı: 25 baz puan artırdı!

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından eylül ayında politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artırdı.

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FED beklentileri karşıladı: 25 baz puan artırdı!
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ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından eylül ayı faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltti.

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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