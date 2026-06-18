Fed Başkanı Warsh'tan faiz kararı açıklaması

ABD Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh, görevini devralmasının ardından düzenlenen ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından basın mensuplarının karşısına çıktı. Fed'in politika faizini yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutmasının ardından konuşan Warsh, bankanın fiyat istikrarı ve maksimum istihdam hedefleri doğrultusunda kararlar aldıklarını vurguladı.

ENFLASYON HEDEFİN ÜZERİNDE SEYREDİYOR

Warsh, enflasyonun Fed'in yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde seyrettiğini ve bu durumun beş yıldan uzun süredir devam ettiğini belirtti. "Bu Komite fiyat istikrarını sağlayacak" diyen Warsh, Komite'nin bu konuda "net ve hemfikir" olduğunu vurguladı.

POLİTİKA METNİNDE SADELEŞME VE FORWARD GUIDANCE'IN KALDIRILMASI

Warsh, toplantının ardından yayımlanan politika metninde yapılan değişikliklere dikkat çekerek, metnin daha kısa ve sade hale getirildiğini, bazı eski ifadelerin çıkarıldığını aktardı. "Açıklama, elimizden geldiğince değerlendirdiğimiz kadarıyla sadece olguları ortaya koyuyor. Ayrıca, mevcut politika konjonktürüne pek uygun olmadığı konusunda hemfikir olduğumuz ileriye dönük yönlendirme (forward guidance) da bu açıklamada yer almıyor" dedi.

BEŞ ÇALIŞMA GRUBU KURULACAK

Warsh, para politikasının yürütülmesinde merkezi öneme sahip beş alanda çalışma grubu oluşturulacağını duyurdu. Bu alanların Fed'in iletişim faaliyetleri, bilanço politikası, mevcut veri kaynaklarının kullanımı, dönüşüm çağında verimlilik ve istihdam ile Fed'in enflasyon çerçeveleri olduğunu belirtti. Çalışma gruplarının amaçlarının mevcut uygulamaları sorgulamak, alternatifleri değerlendirmek ve politika yapıcılara öneriler sunmak olduğunu anlatan Warsh, grupların önümüzdeki haftalarda faaliyete başlayacağını ve çalışmalarının büyük bölümünün yıl sonuna kadar tamamlanmasının beklendiğini kaydetti.

FİYAT İSTİKRARI HEDEFİNDE KARARLILIK

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Warsh, "Fiyat istikrarı hedefimizi gerçekleştirme kapasitesine ve kararlılığına sahibiz, tam olarak yapacağımız şey de budur" dedi. Enflasyon hedefini tutturma konusundaki kararlılık ve kapasite yeniden tesis edilene kadar yüzde 2 hedefini gözden geçirmek için bir neden görmediğini vurgulayan Warsh, konunun buna ilişkin çalışma grubunun kapsamı dışında kalacağını anlattı.

PİYASA TEPKİLERİ VE YENİ DÖNEM

Warsh, "Piyasalara sunduğumuz şey, merkez bankası adına yeni bir dönem ve taze bir bakış açısıdır. Bu, finansal piyasaların sindirmesi gereken büyük bir değişim. Piyasaların ilk birkaç dakikada ya da hatta birkaç gün boyunca nasıl tepki vereceğiyle ilgilenmiyorum. Bence en önemli husus, finansal piyasaların ve en az onlar kadar önemli olan hane halkları ile işletmelerin, merkez bankasının fiyat istikrarını sağlayacağını bilmeleridir" şeklinde konuştu.

FAİZ KARARLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Warsh, faiz artırımına yönelik bir soruya, "Bu masanın etrafındaki 19 kişiden hiçbiri tarafından dile getirilmedi. Altı hafta sonra tekrar toplanacağız. Konuyu yeniden ele alacağız" yanıtını verdi. Masada tek bir öneri olduğunu ve başka herhangi bir öneri üzerine tartışma yapılmadığını anlattı. Warsh, çalışma gruplarında karar alma yetkisini başkalarına devretmediklerini, onlardan tavsiye gelebileceğini ancak nihai kararın kendilerine ait olacağını dile getirdi.