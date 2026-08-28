Fed Başkanı konuştu: Altın ve gümüş çakıldı!

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh, enflasyonun yüksek seviyelerde seyrettiğini vurgulayarak faiz artışına açık kapı bırakan kritik açıklamalarda bulundu. Warsh’ın şahin mesajlarının ardından piyasalarda satış baskısı tırmanırken, ons altın yüzde 1’i aşan kayıpla 4 bin 544 dolara geriledi.

Gram altın yüzde 0,6 düşüşle 7 bin 76 TL seviyesine indi.

Piyasadaki düşüş dalgasıyla birlikte spot gümüşün fiyatı da yüzde 0,4 gerileyerek 68,90 dolar seviyesine geriledi.

ENFLASYON HEDEFİN ÜZERİNDE SEYREDİYOR

ABD ekonomisine ilişkin değerlendirmelerinde bulunarak büyümenin güçlü kaldığını ve iş gücü piyasasının istikrarını koruduğunu belirten Fed Başkanı Kevin Warsh, enflasyonun yüzde 2’lik hedefin oldukça üzerinde seyrettiğine dikkat çekti.

Warsh, Fed’in yakından takip ettiği enflasyon göstergesinin son 12 ayda yüzde 3,7, altı aylık değişimde ise yüzde 4,1 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Son kişisel tüketim harcamaları ve tüketici fiyat endeksi verilerinin beklentilerden iyi geldiğini aktaran Warsh, buna rağmen enflasyondaki temel eğilimin yeterince iyileştiğine ikna olmadığını ve fiyat istikrarı için yapılması gerekenler bulunduğunu vurguladı.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 4,1 SEVİYESİNDE KALDI

İş gücü piyasasının mevcut durumuna da değinen Warsh, yüzde 4,1’lik işsizlik oranının tarihsel açıdan düşük olduğunu ve tam istihdamla uyumlu seyrettiğini dile getirdi. Yapay zeka yatırımlarının ekonomide yaratabileceği dönüşüme işaret eden Fed Başkanı, teknolojideki gelişmelerin beklenenden hızlı ilerlediğini ve yapay zekanın gelecekte yeni bir üretim faktörüne dönüşebileceğini ifade etti.

ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Warsh’ın faiz artışına yeşil ışık yakan açıklamaları sonrası Fed’in daha sıkı para politikası izleyebileceği beklentisi piyasaları hareketlendirdi. (AA)