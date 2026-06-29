Faiz yarışında yeni tablo! 1 milyon TL'ye bir ayda hangi banka ne kadar kazandırıyor?

Merkez Bankası’nın para politikası ve piyasadaki sıkı likidite koşulları bankaların vadeli mevduat faiz oranlarını yüksek seviyelerde tutmaya devam ediyor. Politika faizinde son dönemde önemli bir değişiklik yapılmaması ve sıkı para politikası duruşunun sürdürülmesi, mevduat faizlerinde de belirli bir bandın korunmasını neden oluyor.

Yüksek enflasyon ortamında birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar döviz ve altının yanı sıra vadeli TL mevduat hesaplarını da yakından takip ediyor. Bu kapsamda özellikle kısa vadeli hesaplarda bankaların sunduğu kampanyalar, yatırımcıların bankalar arasındaki faiz oranlarını karşılaştırmasına olanak tanıyor. Vatandaşlar enflasyona karşı parasının değerini koruyabilmek amacıyla sıklıkla internet üzerinden bankaların güncel faiz oranlarını araştırıyor. Bu kapsamda ‘’Hangi banka, ne kadar kazanç sağlıyor?’’ sorusu da en çok yanıt aranılan sorulardan biri olarak önplana çıkıyor.

1 Milyon TL’nin 31 günlük net getirisi bankadan bankaya büyük farklılıklar göstererek 33 bin TL seviyelerine kadar ulaşıyor.

Güncel piyasa verilerine göre 1 Milyon TL’sini 31 günlük (1 aylık) vadeyle bankaya yatıran bir yatırımcının elde edeceği net kazançlar yeni listeyle birlikte güncellendi.



Uzmanlar piyasada ilan edilen brüt faiz oranları değerlendirilirken hesap detaylarına dikkat edilmesi konusunda uyarıyor. Bazı bankaların günlük vadeli hesaplarında ilan ettiği brüt faiz oranları zirvede yer alsa da, vadesiz alt limit tutarı ( hesapta faiz işletilmeyen, boşta bırakılan kısım) nedeniyle vade sonu net kazancı ciddi oranda düşebiliyor.

1 Milyon TL tutarındaki anaparanın, 31 günlük vade sonunda oranlarına göre en düşük faiz oranından en yüksek faiz oranına doğru sıralanmış güncel listesi şu şekildedir:

HALKBANK



Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 25.315,07 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.025.315,07 TL

ZİRAAT KATILIM



Kâr Payı Oranı: Yüzde 36

Net Kazanç: 21.179,01 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.021.179,01 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 27.846,58 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.846,58 TL

ENPARA.COM



Faiz Oranı: Yüzde 40,5

Net Kazanç: 29.293,15 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.029.293,15 TL

VAKIF KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 30.084,73 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.030.084,73 TL



N KOLAY



Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 31.009,94 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.031.009,94 TL

ING



Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 29.654,79 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.029.654,79 TL



GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 30.016,44 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.030.016,44 TL

ZİRAAT DİNAMİK

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 30.016,44 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.030.016,44 TL

HAYAT FİNANS



Kâr Payı Oranı: Yüzde 41,96

Net Kazanç: 30.349,15 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.030.349,15 TL

AKBANK







Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 30.829,35 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.030.829,35 TL



GETİRFİNANS



Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 30.378,08 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.030.378,08 TL

ZİRAAT BANKASI



Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 30.378,08 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.030.378,08 TL

DENİZBANK



Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Net Kazanç: 30.739,73 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.030.739,73 TL



ON DİJİTAL BANKACILIK





Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Net Kazanç: 30.739,73 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.030.739,73 TL



QNB







Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Net Kazanç: 30.739,73 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.030.739,73 TL

ODEA



Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Net Kazanç: 30.739,73 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.030.739,73 TL