Faiz korkusu yetti: Altın fiyatları bir anda dibi gördü

Küresel piyasalarda cuma günü altın fiyatları bir haftayı aşkın sürenin en düşük seviyesine gerileyerek piyasaları sarstı.

Enerji maliyetlerindeki tırmanışın enflasyon endişelerini canlı tutması ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri uzun süre yüksek seviyelerde tutacağı beklentisi, altının parlaklığını söndürdü.

Yatırımcıların tüm dikkati ise bugün gerçekleşecek olan ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasındaki kritik randevuya kilitlendi.

SPOT ALTIN 4 BİN 613 DOLARA KADAR İNDİ

Üst üste dördüncü işlem gününde de değer kaybını sürdüren spot altın, yüzde 0,8’lik bir erimeyle ons başına 4 bin 613,19 dolara kadar çekildi. Bu rakam, 6 Mayıs tarihinden bu yana görülen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Altın, sadece bu hafta içerisinde yatırımcısına yüzde 2,1 oranında kayıp yaşattı. ABD’de haziran vadeli altın kontratları da yüzde 1,4 düşüşle 4 bin 619 dolara geriledi.

GÜÇLENEN DOLAR ALTININ BELİNİ BÜKÜYOR

Dolar endeksinin bu hafta yüzde 1’in üzerinde prim yapması, altın fiyatlarını dolar bazında baskıladı. Doların güçlenmesi, diğer para birimlerini kullanan ve altına yatırım yapmak isteyen halk için maliyetleri daha da artırdı.

CNBC-e'nin haberine göre analistler, yükselen petrol fiyatlarının enflasyon kaygılarını tazelediğini, bunun da tahvil getirilerini yukarı iterek faiz getirisi olmayan altını "sahipsiz" bıraktığını vurguluyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ PETROLÜ 106 DOLARA FIRLATTI

Enerji piyasalarındaki yangın ise sönmek bilmiyor. İran ile yaşanan savaşın sürmesi ve petrol ticaretinin şah damarı olan Hürmüz Boğazı’nın büyük ölçüde kapalı kalması, Brent petrolün varil fiyatını bu hafta yüzde 5,5 artışla 106 doların üzerine taşıdı. ABD-İran çatışmasının başladığı şubat sonundan bu yana altın fiyatları yaklaşık yüzde 13 değer kaybederken, yükselen enerji maliyetleri halkın geçim yükünü her geçen gün daha da ağırlaştırıyor.

TRUMP VE XI JINPING TAYVAN GÖLGESİNDE BULUŞUYOR

Dünyanın gözü iki süper gücün liderinde. Trump ile Xi Jinping’in iki günlük devlet ziyareti kapsamında bugün gerçekleştireceği görüşmelerde ticari dengeler ve diplomatik mesajlar masada olacak.

Ancak Xi Jinping’in Tayvan konusundaki “İlişkiler kontrolden çıkabilir” uyarısı, jeopolitik risklerin bitmediğini ve gerilimin her an tırmanabileceğini gösteriyor.

GÜMÜŞ VE DİĞER METALLERDE DE KIYAMET KOPTU

Altındaki düşüş diğer değerli metallere de sıçradı. Spot gümüş yüzde 3,1 düşüşle ons başına 80,93 dolara gerilerken, platin yüzde 1,7 kayıpla 2 bin 21,75 dolara indi.

Otomotiv sektörünün kritik metali paladyum ise yüzde 0,9 düşüşle 1.423,75 dolardan işlem gördü.