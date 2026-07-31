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Halk TV Ekonomi Faiz kararı sonrası Fed'den dikkat çeken açıklama! Enflasyon uyarısı geldi

Faiz kararı sonrası Fed'den dikkat çeken açıklama! Enflasyon uyarısı geldi

Fed’in faizi sabit bırakmasının ardından faiz artışını savunan Fed yetkilileri, enflasyondaki yukarı yönlü risklerin sürdüğünü belirterek sıkı para politikası duruşunun korunması gerektiğini vurguladı.

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Faiz kararı sonrası Fed'den dikkat çeken açıklama! Enflasyon uyarısı geldi

ABD Merkez Bankası (FED) politika faizini sabit bırakmasının ardından faiz artisini destekleyen fed yetkilileri enflasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack ile Minnepolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Fiat baskılarının devam ettiğine işaret ederek sıkı para politikası duruşunun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

ENFLASYONUN KALICI HALE GELME RİSKİ VURGULANDI

Beth Hammack, yüksek enflasyonun uzun süre devam etmesi halinde fiyat artışlarının kontrol altına almanın daha zor ve maliyetli olacağını ifade etti. Enflasyon üzerindeki baskının yalnızca arz kaynaklı olmadığını belirten Hammack, talep koşullarının da güçlü seyrini koruduğunu söyledi.

Neel Kashkari ise enflasyon ve istihdam verilerinin yakından izleneceğini belirterek, açıklanacak yeni veriler doğrultusunda para politikasında kademeli sıkılaşmanın daha uygun olacağını dile getirdi. Kashkari ayrıca, Fed’in para politikası araçlarının arz kaynaklı enflasyonna mücadelede etkili olabileceğini ifade etti.

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Fed yetkilileri, iş gücü piyasasının güçlü görünümünü koruduğuna dikkat çekerken, düşük işsizlik oranının ABD ekonomisinin dayanıklılığını gösterdiğini belirtti. Öte yandan Fed, son toplantısında politika faizini 9’a karşı 3 oyla yüzde 3,50- 3,75 aralığında sabit bırakırken,Beth Hammack, Neel Kashkari ve Lorie Logan 25 baz puanlık faiz artışı yönünde karşı oy kullandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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