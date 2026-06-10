Faiz kararı öncesi koltuk boş kaldı: Japonya Merkez Bankası başkanı hastaneye kaldırıldı

Japonya Merkez Bankası (BOJ) tarafından gerçekleştirilen resmi bilgilendirmeye göre, kurumun lideri Kazuo Ueda sağlık sorunları nedeniyle hastaneye sevk edildi. Ueda’nın gelecek hafta içerisinde yürütülecek olan stratejik politika belirleme toplantısında fiziki olarak yer alamayacağı öngörülüyor.

Merkez Bankası kanalıyla konuya ilişkin yapılan kurumsal açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkan şu anda karaciğer kisti enfeksiyonunun tedavisi için hastanede yatıyor.. Hastanede kalış süresinin yaklaşık iki hafta sürmesi bekleniyor"

YÖNETİM DEVRİ VE BASIN TOPLANTISI PLANLAMASI

Banka idaresi, 15-16 Haziran tarihlerini kapsayan kritik periyotta düzenlenecek olan politika kurulu toplantısına, Başkan Yardımcısı Ryozo Himino’nun başkan vekili sıfatıyla liderlik edeceğini ilan etti.

Kurum bünyesinde görev yapan bir diğer başkan yardımcısı Shinichi Uchida’nın ise karar mekanizmasının tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek olan geleneksel medya ve basın toplantısını sevk ve idare edeceği bilgisi paylaşıldı.