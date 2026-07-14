Evlenmenin maliyeti daire parasına yaklaştı! İçinden çıkamıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere yönelik sık sık yaptığı "evlenin" çağrıları sürerken, ekonomik koşullar evlilik planı yapan çiftlerin karşısına milyonlarca liralık bir fatura çıkarıyor. Güncel hesaplamalara göre Türkiye'de ev kurup düğün yapmak isteyen bir çiftin toplam maliyeti 2 milyon 300 bin lirayı buluyor.

Yüksek enflasyon, düşen alım gücü ve hızla artan yaşam maliyetleri, evlilik hazırlığı yapan çiftlerin bütçesini zorlamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çeşitli konuşmalarında gençlere yaptığı evlilik çağrılarına karşın, güncel maliyetler milyonlarca liraya ulaştı.

Hazırlanan güncel evlilik maliyet tablosuna göre, ev kurma, düğün ve nişan organizasyonlarının toplam maliyeti 2 milyon 300 bin lira olarak hesaplandı.

Birgün'deki habere göre toplam maliyetin 655 bin lirasını ev kurma giderleri oluşturuyor. Bu kalemde kiraya çıkmanın maliyeti 105 bin lira, beyaz eşya 250 bin lira, mobilya ise 300 bin lira olarak yer alıyor.

En büyük harcama ise düğün masraflarında görülüyor. Toplam 1 milyon 395 bin liraya ulaşan düğün bütçesinde 1 milyon liralık takı gideri ilk sırada bulunuyor. Düğün salonu için 200 bin lira, gelinlik için 55 bin lira, damatlık için 50 bin lira, fotoğrafçı ve müzisyen için ayrı ayrı 35 bin lira, hediyelik ve davetiye için ise ayrı ayrı 10 bin lira harcama öngörülüyor.

Nişan organizasyonu da bütçede önemli bir yer tutuyor. Nişan salonu için 200 bin lira, nişan elbisesi için ise 50 bin lira ayrılması gerekirken, nişanın toplam maliyeti 250 bin liraya ulaşıyor.

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