Evini kısa süreli kiralayanlar dikkat! Vergi cezaları durduruldu

Son yılların en popüler ve ekonomik tatil seçeneklerinden biri haline gelen günlük ev veya oda kiralama sektörü, hukuki bir dönüm noktasından geçiyor. Gidilen şehirlerde daha konforlu ve bütçe dostu bir tatil geçirmek isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği, yurt içinde ve yurt dışında yaygın olarak kullanılan Airbnb modeli kiralama sistemine yönelik vergi cezaları yargıdan döndü.

GERİYE DÖNÜK AĞIR VERGİ CEZALARI KESİLMİŞTİ

Ekonomim'de yer alan habere göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı ile mülk sahipleri arasında bir süredir devam eden derin bir vergi uyuşmazlığı bulunuyordu. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayımlanan bir genelge kapsamında, "Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgesi" alan tüm ev sahipleri doğrudan "ticari mükellef" statüsüne sokulmuştu.

Bu genelgeye dayanılarak, evini kısa süreli kiralayan vatandaşlara geriye dönük olarak yüzde 20 oranında Katma Değer Vergisi (KDV), gelir vergisi ve geçici vergi cezaları tebliğ edilmeye başlanmıştı.

DANIŞTAY'DAN MÜLK SAHİPLERİNİ RAHATLATAN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Kesilen yüksek cezaların ardından bir mükellefin konuyu yargıya taşımasıyla süreç tamamen farklı bir boyuta evrildi. Danıştay, açılan dava sonucunda, ev sahiplerine kesilen söz konusu vergi cezalarının hukuki dayanağını oluşturan genelge hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu karar, benzer durumdaki binlerce ev sahibi için emsal teşkil etme potansiyeli taşıyor.

"EK HİZMET SUNULMUYORSA KONAKLAMA TESİSİ SAYILAMAZ"

Danıştay'ın verdiği kararın gerekçesinde yer alan detaylar, günlük kiralama ile ticari otel işletmeciliği arasındaki çizgiyi net bir şekilde belirledi. Yüksek mahkeme, bir kiralama faaliyetinin doğrudan "ticari kazanç" ve "konaklama tesisi" statüsünde değerlendirilebilmesi için belirli şartların oluşması gerektiğine hükmetti.

Karara göre; bir evin otel veya apart gibi ticari bir işletme sayılabilmesi için konaklayanlara kahvaltı, ütü, temizlik gibi ek hizmetlerin sunulması gerekiyor. Eğer mülk sahibi bu tür ek hizmetler sağlamıyorsa, o ev konaklama tesisi olarak değerlendirilemeyecek. Dolayısıyla, GİB'in ilgili genelgesine dayanılarak bu evlerden "konaklama vergisi" talep edilemeyecek.

GÖZLER ŞİMDİ MALİYE BAKANLIĞI'NIN ATACAĞI ADIMDA

Danıştay'ın kiralama faaliyetlerinin sınırlarını çizen ve geriye dönük cezaları durduran bu kritik kararının ardından tüm dikkatler yeniden Hazine ve Maliye Bakanlığı'na çevrildi. Hukuki sürecin henüz tamamen bitmediği belirtilirken, Bakanlığın önümüzdeki günlerde söz konusu yürütmeyi durdurma kararına resmi olarak itiraz etmesi bekleniyor.

Milyonlarca turisti ve binlerce mülk sahibini doğrudan etkileyen bu sürecin nasıl sonuçlanacağı, emlak ve turizm sektöründe yakından takip ediliyor.