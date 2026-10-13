Ev ya da eşya taşıyanlar için kritik karar: 50 bin liraya kadar çıkıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte taşıma işleri organizatörlerine uygulanacak idari para cezaları baştan sona yenilendi.

İHLALLERE YÖNELİK YAPTIRIMLAR GÜNCELLENDİ

Düzenlemeyle sektördeki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve denetim etkinliğinin artırılması gerekçesiyle mevzuat ihlallerine uygulanan idari yaptırımlar güncellendi.

Buna göre, yönetmelikte belirtilen faaliyet şartları, kurallar ve sorumluluklara aykırı hareket eden işletmelere, ihlalin türü ile ağırlığına göre 3 bin 187 lira ile 50 bin lira arasında değişen tutarlarda idari para cezası verilecek.

CEZALAR HER YIL YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTIRILACAK

Yeni yönetmelik kapsamında belirlenen idari para cezası tutarları sabitleşmedi.

Belirlenen idari para cezaları, her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak.