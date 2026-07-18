Ev sahibi olmak servete mal oldu: Konut fiyatları haziranda hızlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran 2026 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini yayımladı. Verilere göre, konut fiyatlarındaki yükseliş sürerken, haziran ayında aylık bazda yüzde 1,97 artış kaydedildi. Böylece konut fiyatları, Ocak 2026'dan bu yana en yüksek aylık artışını gerçekleştirdi.

Haziran ayı itibarıyla Türkiye genelinde 100 metrekare büyüklüğündeki ortalama bir konutun değeri 5 milyon 188 bin 590 liraya yükseldi.

İSTANBUL'DA ORTALAMA KONUT 8,7 MİLYON LİRA

Üç büyük ilde ortalama konut fiyatları Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Buna göre 100 metrekarelik bir konutun ortalama satış fiyatı;

İstanbul'da 8 milyon 730 bin 100 TL

İzmir'de 5 milyon 648 bin 160 TL

Ankara'da 4 milyon 727 bin 640 TL

YILLIK ARTIŞTA ANKARA İLK SIRADA

Yıllık bazda konut fiyatlarının en fazla arttığı üç büyük şehir Ankara oldu. Başkentte fiyatlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,5 yükseldi.

İstanbul'da yıllık artış yüzde 25,3, İzmir'de ise yüzde 22,6 olarak kaydedildi. İzmir, haziran ayında yüzde 3,1 ile üç büyük il arasında en yüksek aylık artışı gösterdi.

Öte yandan, enflasyondan arındırılmış verilere göre konut fiyatları reel bazda yıllık yüzde 5,8 geriledi.

EN YÜKSEK ARTIŞ DEPREM BÖLGESİNDE

Bölgesel verilere göre, yıllık konut fiyat artışının en yüksek olduğu bölge yüzde 33,1 ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'yi kapsayan deprem bölgesi oldu.

Fiyat artışının en düşük gerçekleştiği bölge ise yüzde 16,5 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yer aldığı Trakya Bölgesi olarak kayıtlara geçti.