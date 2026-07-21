Ev fiyatına plaka satıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" projesi dahilinde gerçekleştirilen plaka satış ihalelerinin dokuzuncu etabı tamamlandı. İhaleye çıkarılan 250 adet taksi plakasından 23 tanesinin satışı gerçekleştirildi.

İHALEYE 38 KİŞİ KATILDI, 23 BAŞVURU GEÇERLİ SAYILDI

Yenikapı'da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen oturumda, 29 yıllığına kullanım ruhsatı verilecek olan uygulama tabanlı 250 taksi plakası için süreç işletildi. Söz konusu ihaleye toplam 38 istekli katılarak kapalı teklif usulüyle zarflarını teslim etti.

İBB Genel Sekreteri Volkan Demir'in başkanlığında yürütülen ihale sürecinde evrak kontrolleri detaylı bir şekilde yapıldı. Yapılan incelemelerin ardından, belgeleri eksiksiz olan 23 isteklinin başvurusu geçerli kabul edilerek açık artırma safhasına geçildi.

PLAKALAR 6 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE FİYATLARLA SATILDI

Açık artırma aşamasının tamamlanmasıyla birlikte satışı onaylanan 23 plaka, KDV hariç olmak üzere 6 milyon 140 bin lira ile 6 milyon 250 bin lira arasında değişen bedeller karşılığında yeni sahiplerini buldu.

SOKAKTAN YOLCU ALAMAYACAKLAR, TASARIMLARI FARKLI OLACAK

Kullanım hakkı 29 yıllık bir süreyle sınırlandırılan bu yeni araçlar, geleneksel taksilerin aksine yoldan el kaldırma yöntemiyle müşteri alamayacak. Yalnızca dijital uygulamalar üzerinden gelen çağrıları kabul edecek olan bu taksiler, trafikteki standart araçlardan kolaylıkla ayırt edilebilmeleri için özel tasarımlarla İstanbullulara hizmet verecek.

SİSTEMDEKİ TOPLAM PLAKA SAYISI 656'YA YÜKSELDİ

İBB'nin 12 Haziran 2025 tarihinde hayata geçirdiği "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" girişimi kapsamında, bugüne dek düzenlenen ilk 8 etapta toplam 633 adet plaka satışı yapılmıştı. Bugün gerçekleştirilen dokuzuncu ihaleyle satılan 23 plakanın da eklenmesiyle, sistem dahilinde satılan toplam plaka sayısı 656'ya ulaşmış oldu.