Ev alıp emlakçıya para vermeyince olanlar oldu

İzmir'de 2025 yılında satışı gerçekleştirilen bir konutun emlak komisyonu ödemesi üzerinden başlayan ve Yargıtay'a kadar uzanan hukuki süreç sonuçlandı. Bir emlak danışmanı, komisyon bedelini tahsil edemediği gerekçesiyle yasal yollara başvurdu.

100 BİN LİRANIN ÜZERİNDE ALACAK

İlk adım olarak Tüketici Hakem Heyeti'ne giden emlakçı, komisyon talebi reddedilince kararın hukuka uygun olmadığını savundu ve 104 bin 250 liralık alacağı için icra takibi süreci başlattı.

Evi satın alan tüketici ise mahkemede yaptığı savunmada emlakçının herhangi bir aracılık hizmeti sunmadığını ve Tüketici Hakem Heyeti kararının yasa ile usule tamamen uygun olduğunu belirtti. Ayrıca tüketici, satış sözleşmesinde satıcı taraf olarak ismi geçen Canip Yağmur'un hiçbir zaman söz konusu gayrimenkulün resmi sahibi olmadığını, bu nedenle ortadaki sözleşmenin baştan geçersiz sayılması gerektiğini iddia etti.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARINI AÇIKLADI

NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre davaya bakan ilk derece mahkemesi, emlakçının Tüketici Hakem Heyeti'ne şikayetinden önce Aliağa İcra Müdürlüğü'nde aynı alacak için bir dosya açtığını tespit etti. Mahkeme, hakem heyetinin ret gerekçesini değiştirerek bu icra dosyasının varlığı sebebiyle heyetin kararını onadı ve emlakçının itirazını reddetti.

ADALET BAKANLIĞI İTİRAZ ETTİ

Yaşanan bu hukuki tıkanıklık üzerine Adalet Bakanlığı devreye girerek duruma itiraz etti. Bakanlık, davacının hem İcra ve İflas Kanunu kapsamındaki haklarını kullanma hem de Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurma imkanı bulunduğunu vurguladı. Her iki yasal hakkın kullanılmasının hukuken birbirine engel (derdestlik) oluşturmayacağı belirtilerek, mahkemenin dosyanın esasına girerek bir karar vermesi gerektiği ifade edildi.

Dosyayı inceleyen Yüksek Mahkeme Yargıtay, uyuşmazlığın teknik takvimini Resmi Gazete'de yayımlanan kararında netleştirdi. Karara göre; davalı/borçlu tüketici aleyhine 8 Mayıs 2025 tarihinde başlatılan takibe itiraz edildiği, bu itiraz neticesinde takibin 10 Haziran 2025 tarihinde durdurulduğu ve herhangi bir itirazın iptali davası açılmadığı saptandı.

Temyize konu olan alacak miktarının, 2025 yılı için geçerli olan 149 bin liralık Tüketici Hakem Heyeti başvuru sınırının altında kalması sebebiyle 20 Haziran 2025 tarihinde heyete başvuru yapıldığı, heyetin ret kararı vermesi üzerine bu karara da itiraz edildiği belirtildi. Yargıtay, bu itiraz süreci devam ederken süren başka bir dava bulunmadığı için ortada 'derdestlik' durumu olamayacağını, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 67/4'üncü maddesi uyarınca icra takibi yapılmasının alacak davası açılmasına engel teşkil etmediğini açıkladı.

YARGITAY'DAN KARAR GELDİ

Sonuç olarak Yargıtay, 6502 sayılı Kanunun 68/5'inci maddesi gereğince, 2025 yılı itibarıyla 149 bin liranın altındaki uyuşmazlıklarda davacının her iki yasal imkanı da kullanabileceğine hükmetti. İlk derece mahkemesinin işin esasına girip karar vermek yerine yazılı gerekçeyle davayı reddetmesinin usul ve yasaya aykırı olduğuna kanaat getiren Yargıtay, hükmün kanun yararına bozulmasına karar verdi.