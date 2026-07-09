Euroda yeni dönem! Bu paralar artık kullanılmayacak

Avrupa Birliği (AB) küresel finans ve teknoloji yarışında üstünlük sağlamak amacıyla dijital para alanındaki çalışmalarında kritik bir viraja giriyor.

Eurogroup Başkanı ve aynı zamanda Yunanistan Maliye Bakanı olan Kyriakos Pierrakakis, Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından geliştirilme süreci devam eden dijital euronun en geç 2029 yılına kadar kullanıma açılacağını kamuoyuna duyurdu. Atina'da gerçekleştirilen üst düzey bir toplantıda açıklamalarda bulunan Pierrakakis, AB'nin küresel arenada rakiplerinin gerisinde kalmaması için hem finans hem de teknoloji alanlarında çok daha cesur adımlar atması gerektiğinin altını çizdi.

DİJİTAL EURO NE ZAMAN KULLANIMA GİRECEK?

Avrupa çapında yürütülen dijitalleşme sürecinde ciddi mesafeler katedildiğini aktaran Pierrakakis, Avrupa Merkez Bankası'nın üzerinde hassasiyetle çalıştığı dijital euronun 2029 yılında tamamen aktif hale getirilmesini öngördüklerini bildirdi. Dijital dönüşümde şu ana kadar elde edilen ilerlemenin memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Eurogroup Başkanı, buna rağmen rehavete kapılınmaması ve sürecin daha da hızlandırılması adına somut hamlelere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

"SADECE HEDEF BELİRLEMEK YETMEZ, HIZLI HAREKET ETMEK ŞART"

AB'nin finans, enerji ve teknoloji politikalarında ortak bir doktrin çatısı altında birleşmesinin zorunlu olduğunu vurgulayan Pierrakakis, birliğin artık sadece vizyon çizmekle ve hedef belirlemekle yetinemeyeceğini aktardı. Belirlenen bu hedeflere ne kadar sürede ulaşılacağının asıl kritik eşik olduğunu dile getiren Bakan, sürece dair, "Sermaye piyasaları birliği, tasarruf birliği ve enerji birliği çalışmalarını hızlandırmalıyız" çağrısında bulundu.

YAPAY ZEKA STRATEJİK BİR REKABET UNSURU

Yapay zeka sistemlerinin günümüzde yalnızca teknolojik bir yenilik olmaktan çıktığını, aynı zamanda ekonomik ve stratejik bir küresel güç mücadelesi unsuruna dönüştüğünü belirten Pierrakakis, kıtanın köhnemiş teknolojik altyapısını hızla modernize etmesi gerektiğini savundu. Bu yapısal dönüşümün devasa finansal yatırımlar gerektirdiğine dikkat çeken Pierrakakis, Fransız yapay zeka şirketi Mistral’ın Eurogroup toplantısına özel olarak davet edilmesinin, birliğin bu teknolojiye atfettiği stratejik önemin en somut göstergesi olduğunu ifade etti.

5G VE 6G TEKNOLOJİLERİ İÇİN ORTAK İHALE ÖNERİSİ

Teknoloji yatırımlarına kaynak yaratmak amacıyla yenilikçi bir finansman modeli de öneren Pierrakakis, Avrupa genelinde faaliyet gösterecek 5G ve 6G frekanslarının ortak bir ihale sistemi üzerinden satılmasını tavsiye etti. Oluşturulacak bu ortak ihale modelinin devasa bir kaynak yaratacağını ve böylece küresel rekabet gücünü artıracak projelerin çok daha hızlı bir şekilde fonlanabileceğini savundu.

AVRUPA'NIN GÜÇLÜ OLDUĞU ALANLARDA LİDERLİK HEDEFİ

Avrupa'nın teknoloji ve sanayideki her sektörde dünya lideri olmasının gerçekçi bir yaklaşım olmadığını belirten Pierrakakis, daha stratejik planlar yapılması gerektiğini vurguladı.

AB’nin halihazırda elinde tuttuğu ve güçlü olduğu sektörlerde liderliğini pekiştirmesi, gelişme potansiyeli barındıran alanlara yatırım yapması ve diğer sektörlerde ise akılcı yasal düzenlemelerle mevcut ekosistemi koruması gerektiği ifade edildi. Avrupa'daki girişim sermayesi fonlarının kıta dışına kaçmasını engellemek adına tasarruf birliğinin güçlendirilmesinin elzem olduğunu sözlerine ekleyen Pierrakakis, kıtanın ekonomik egemenliğinin ancak güçlü ortaklıklar ve dayanıklı bir finansal altyapıyla inşa edilebileceğinin altını çizdi.