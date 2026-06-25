Etrafı 8.5 kilometre duvarla çevrildi: Yüksek güvenlikle üretilecek

Tıbbı kenevir üretimi için yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle ilaç, kozmetik, tekstil, kağıt ve gıda sanayisinin ham madde ihtiyacını karşılayacak yatırımlar hız kazandı. Türkiye'nin iklim ve toprak yapısı bakımından tıbbi kenevir üretimindeki avantajlarını değerlendirecek projelerden biri İzmir'de başladı.

İzmir Kınık Organize Tarım Bölgesi'nde oluşturulan yaklaşık 1,3 milyon metrekarelik alanda, ilaç ve kozmetik sektörü için belirlenen tarlada tıbbi kenevir üretimi yapılacak.

YÜKSEK GÜVENLİKLE ÜRETİLECEK

Tıbbi ve aromatik bitkiler alanında ihtisaslaşan Kınık Organize Tarım Bölgesi, kenevir yatırımları için yüksek güvenlikle üretim yapacağı alanda çalışmalara başladı.

Üreticilere tamamen kontrollü ve güvenli bir alan sunmak zorunda olduklarını belirten Kınık Organize Tarım Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Enver Olgunsoy, “Kenevirin ilaç ve kozmetik sektöründe değerlendirilmesine yönelik hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Çünkü üreticilere güvenli alan sunmamız gerekiyor” diyerek bölgedeki sıkı denetim mekanizmasını açıkladı.

ETRAFI 8.5 KİLOMETRE DUVARLA ÇEVRİLDİ

Tıbbi kenevir hasadına İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin eşlik ettiğini ve ürünlerin kök adet olarak verilmesi nedeniyle hasat sırasında titizlikle kontrol edildiğini hatırlatan Olgunsoy, güvenlik yatırımlarının detaylarını paylaştı.

Kenevirin yetiştirileceği arazinin etrafının 8.5 kilometre duvarla çevrildiğini anlatan Olgunsoy, şunları söyledi:

"Şimdi bunu yetkililer yaparken biz organize olarak bunun etrafının çevrilmesi ve güvenli bir alan meydana getirmeye çalışıyoruz. Bir duvar ve üzerine tel yapıyoruz ayrıca kamera kontrolleri de olacak. Şu anda 8,5 kilometreye yakın bir duvarla bölgeyi çeviriyoruz. Duvarı yüzde 80 tamamlama aşamasına getirdik. Biz kenevir üretimi için bu güvenliği sağlayacağız."

"RAHATLIKLA BÜYÜR VE HİÇBİR DERDİ YOKTUR"

Kenevirin kullanım amacına göre farklı türlerde üretildiğini; sanayi tipi kenevirde lifinden, ilaç ve kozmetik amaçlı üretimde ise çiçek ve çiçekli dallarından yararlanıldığını ifade eden Olgunsoy, bu bitkinin kağıt üretiminde kullanıldığında yaklaşık 7 kez geri dönüştürülebildiğini vurguladı.

Kenevirin geçmişte Anadolu'da çok yaygın olduğunu ancak suistimaller nedeniyle denetime alınarak üretimin zamanla geride kaldığını belirten Olgunsoy, kontrollü tarımın önemini "Ancak ilaç için kontrollü üretim yaptığınızda kenevir çok önemli bitki. Çünkü kolay yetişir, ilaca gerek yok ve herhangi bir zararlıyla kendi mücadele eder. Rahatlıkla büyür ve hiçbir derdi yoktur" ifadeleriyle anlattı.

Yatırımcılar için talepleri toplamaya başladıklarını ve ilk arsa tahsislerine geçtiklerini ifade eden Enver Olgunsoy, “Şu anda bir talepleri toplamaya başladık. Bir üretici arsa istedi, ona bir yer veriyoruz. Ülke olarak dünyada hızla gelişen kenevir sektörü ve sanayisinde geri kalmamaktan öte öncü olmak istiyoruz. Çünkü ülkemiz ve toprakları buna son derece müsait” diyerek yatırımcıları Kınık'a davet etti.