Erdoğan'nın “Sermaye piyasalarına yatırım risklidir” sözlerine DMM'den açıklama geldi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen 22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü Programı’nda yaptığı konuşma sonrası, sosyal medyadadaki paylaşımlara ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden (DMM) açıklama geldi.

Bazı sosyal medya hesaplarında, Erdoğan’ın konuşmasından "Sermaye piyasalarına yatırım yapmak risklidir” sözlerinin kasıtlı bir algı operasyonu ile çekilip alındığını bildiren DMM, ifadelerin bağlamından koparıldığını ifade etti.

DMM: "KASITLI OLARAK BAĞLAMINDAN KOPARILDI"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan resmi açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifadelerinin tek başına dolaşıma sokularak finansal piyasalarda güvensizlik yaratılmak istendiği vurgulandı.

Açıklamada, Erdoğan’ın aslında finans piyasalarının doğasına ilişkin genel bir gerçeği hatırlattığı, paylaşımlarda ise bu gerçeğin çarpıtıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Sermaye piyasalarına yatırım yapmak risklidir’ dedi.” şeklindeki ifadeler, kasıtlı olarak bağlamından koparılarak tek başına dolaşıma sokulmuştur.



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye…

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan konuşmada finansal okuryazarlığın önemi, yatırımcıların korunması, piyasalarda güven ortamının güçlendirilmesi ve manipülasyonla mücadele edilmesi gibi hususlara vurgular yapılmıştır. Çarpıtılarak kullanılan ifade ile piyasaların doğasına dikkat çekilirken; hemen devamında, sermaye piyasalarına güvenin artırılmasının önemine ve düzenleyici kurumların bu husustaki görevlerine özellikle dikkat çekilmiştir. Ekonomi üzerinden algı oluşturmaya yönelik kara propaganda içeriklerine itibar edilmemesi önemle rica olunur."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, özellikle dişinden tırnağından artırdığı birikimle borsada ve sermaye piyasalarında yatırım yapan küçük yatırımcıyı ilişkin, doğası itibarıyla sermaye piyasalarında işlem yapmanın belirli riskler barındırdığını ifade etmişti.

22 Mayıs'taki konuşmasında Erdoğan, denetime, gözetime ve düzenlemeye tabi olan bu finansal alanlarda manipülasyon ile spekülasyona hiçbir şekilde fırsat vermemenin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başta olmak üzere tüm düzenleyici kurumların asli vazifesi olduğunu dille aktarmıştı.

Erdoğan o gün şunları kaydetmişti:

"Yapay zeka finans piyasalarını dönüştürdü.Finansal sistemlerde yaşanan dijital dönüşüm fırsatların yanı sıra tehditleri de beraberinde getirmektedir. Finansal sistem dijital dönüşümden olumsuz etkilenebiliyor.

Sahte yatırım tavsiyeleri, dijital dolandırıcılık ve daha nicesi yalnızca bireyleri değil, finansal sistemleri de tehdit eder boyuta gelmiştir. Sosyal medya vasıtasıyla yayılan manipülatif işlemler dünya genelinde endişe verici seviyelere ulaştı.

İstanbul'u küresel bir finans ve cazibe merkezi yapmak için yoğun bir mesai harcadık, harcıyoruz. Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artıracak hukuk, idari, mali ve kurumsal düzenlemeleri devreye alacağız. "