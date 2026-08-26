Erdoğan’ın 'ucuz' marketi zam şampiyonu oldu: 30 şubeye kilit vuruldu
Enflasyona çare diye sunulan Tarım Kredi, temmuzda en çok zam yapan ikinci market oldu. Yılın ilk yarısında 1 milyar lira zarar eden dev zincirde 30 şube kapatılırken, son bir yılda 1808 emekçi işinden edildi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yüksek enflasyona karşı adres gösterdiği ve alışveriş yaptığı Tarım Kredi Marketleri, 43,5 milyar liralık hasılata rağmen 2026'nın ilk 6 ayında 1 milyar liranın üzerinde zarar açıkladı. Şubeler kapatılıp 1 yılda 1808 emekçi işinden edilirken ve market temmuz ayında en çok zam yapan ikinci zincir olurken; şirket yöneticilerine sağlanan menfaat yalnızca 6 ayda 30 milyon liraya dayandı.
BİLANÇODA 1 MİLYARLIK ZARAR: KREDİ VE FAİZ SARMALI
Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik Anonim Şirketi’nin bağımsız denetimden geçen 2026 yılı ilk yarı mali raporu açıklandı. Piyasayı dengeleme amacıyla görevlendirilen ve gelecek yıl borsada halka arz olmayı planlayan şirket, Ocak-Haziran 2026 döneminde cirosunu yıllık bazda yüzde 13 artırarak 43 milyar 504 milyon 649 bin TL hasılat elde etti. Satışların maliyeti ise yüzde 9,5 artışla 35 milyar 522 milyon 77 bin TL’ye ulaştı.
Geçen yılın aynı döneminde 2 milyar liralık zarar açıklayan şirket, bu yılın ilk yarısında da 1 milyar 91 milyon 551 bin TL net dönem zararı bildirdi. Şirketin gelir-gider dengesini bozan temel unsurlar 8 milyar liralık pazarlama gideri ile ağır borçlanma yükü oldu. 6 ayda 11 milyar 198 milyon 879 bin TL banka kredisi geri ödemesi yapan şirket, 1 milyar 814 milyon 135 bin TL faiz ödedi; bu faizin 1,4 milyar lirasını banka kredileri oluşturdu. Toplam faiz yükü ise 2,7 milyar lirayı buldu. Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu’nun halka arz listesinde bulunan Tarım Kredi Süt ise dönemi 130 milyon liralık kârla tamamladı.
FATURA EMEKÇİYE KESİLDİ: 30 ŞUBE KAPANDI, 1808 ÇALIŞAN İŞSİZ KALDI
Mali tablodaki bozulmanın faturası doğrudan çalışanlara ve şube sayılarına yansıdı. Erdoğan’ın 2021 yılındaki "her yere şube açılsın" talimatına rağmen şirket küçülmeye giderek 6 ayda 30 şubesini kapattı ve toplam şube sayısını 2 bin 338’e düşürdü. Kapanışlarda büyükşehirler başı çekti; İstanbul’da 18, Ankara’da 5 şube kapatıldı.
Şube kapanışlarıyla birlikte istihdam da hızla eridi:
Haziran 2025: 11 bin 615 çalışan
Aralık 2025: 10 bin 940 çalışan
Haziran 2026: 9 bin 807 çalışan
Her 7 çalışanından 1’ini kaybeden zincirde istihdam kaybı son 6 ayda 1133’e, son bir yılda ise toplam 1808 kişiye ulaştı.
UCUZLUK DİYE GİDEN PAHALILIKLA KARŞILAŞTI: ZAMDA İKİNCİ SIRADA
Vatandaşların yüksek fiyat tepkisi sürerken sosyal medyada bir yurttaş duruma, “Burası üç harfli zincir marketlerden biri değil, devlet desteğiyle kurulan bir market. Vatandaş uygun fiyat beklerken 1 kilogram çaya 399 lira ödemek zorunda kalıyor” sözleriyle tepki gösterdi.
Tüketici Birliği Federasyonu verileri de bu tabloyu doğruladı. Temmuz ayında genel market fiyat endeksi yüzde 2,41 artarken, Tarım Kredi’deki ürünler yüzde 7,19 zamlandı ve şirket temmuz ayında en çok zam yapan ikinci market oldu.
ŞİRKET BATAKTA YÖNETİCİLERİN HUZURU YERİNDE
Devasa dönem zararına, şube kapanışlarına ve işten çıkarmalara rağmen üst yönetime aktarılan kaynaklar kesilmedi. Şirket yöneticilerine huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye ve kâr payı adı altında sağlanan maddi menfaatler yıllara göre şöyle gerçekleşti:
2024 yılı: 18 milyon 407 bin TL
2025 yılı: 28 milyon 876 bin TL
2026 yılı (İlk 6 ay): 29 milyon 927 bin TL
Mali tabloyu BirGün’e değerlendiren YENİ Parti Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, marketlerin asıl amacının halka ucuz gıda ulaştırmak olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:
“Şirketin mali tabloları, artık bir finansman sorununu değil, ciddi bir yönetim ve kaynak kullanımı sorununu işaret ediyor. Daha da dikkat çekici olan ise şirket zarar ederken yöneticilere sağlanan maddi menfaatlerin artarak devam etmesi. Vatandaşın sofrasından her geçen gün et, süt, peynir eksilirken milyonlarca insan açlıkla sınanırken kamu eliyle yönetilen bir marketin milyarlarca lira faiz ödemesi yapması ve yöneticilerine milyonlarca liralık menfaat sağlaması asla kabul edilemez. Buradan açıkça soruyorum, bu şirket neden sürekli krediye ve faize mahkum ediliyor? Bu zarar neden oluşuyor? Ve şirket zarar ederken yöneticilerin huzuru neden bozulmuyor? Tarım Kredi Marketleri vatandaşın cebini rahatlatması gerekirken, faiz yükü ve yönetim giderleriyle kamu kaynaklarının üzerinde bir yük haline gelmemelidir. Bu tablonun tüm ayrıntıları kamuoyuna açıklanmalı, sorumlular hesap vermelidir.”