Erdoğan’ın 'ucuz' marketi zam şampiyonu oldu: 30 şubeye kilit vuruldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yüksek enflasyona karşı adres gösterdiği ve alışveriş yaptığı Tarım Kredi Marketleri, 43,5 milyar liralık hasılata rağmen 2026'nın ilk 6 ayında 1 milyar liranın üzerinde zarar açıkladı. Şubeler kapatılıp 1 yılda 1808 emekçi işinden edilirken ve market temmuz ayında en çok zam yapan ikinci zincir olurken; şirket yöneticilerine sağlanan menfaat yalnızca 6 ayda 30 milyon liraya dayandı.

BİLANÇODA 1 MİLYARLIK ZARAR: KREDİ VE FAİZ SARMALI

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik Anonim Şirketi’nin bağımsız denetimden geçen 2026 yılı ilk yarı mali raporu açıklandı. Piyasayı dengeleme amacıyla görevlendirilen ve gelecek yıl borsada halka arz olmayı planlayan şirket, Ocak-Haziran 2026 döneminde cirosunu yıllık bazda yüzde 13 artırarak 43 milyar 504 milyon 649 bin TL hasılat elde etti. Satışların maliyeti ise yüzde 9,5 artışla 35 milyar 522 milyon 77 bin TL’ye ulaştı.

Resmi Mali Rapor Açıklandı Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. (2026 / İlk 6 Ay) Toplam Hasılat (Ciro) Ocak - Haziran 2026 43.504.649.000 TL ▲ Yıllık +%13 Artış Satışların Maliyeti Ürün ve operasyon maliyeti 35.522.077.000 TL ▲ Maliyet Artışı: %9,5 Stratejik Durum: Piyasayı dengeleme amacıyla kurulan şirket, gelecek yıl borsada halka arz olmayı planlıyor.

Geçen yılın aynı döneminde 2 milyar liralık zarar açıklayan şirket, bu yılın ilk yarısında da 1 milyar 91 milyon 551 bin TL net dönem zararı bildirdi. Şirketin gelir-gider dengesini bozan temel unsurlar 8 milyar liralık pazarlama gideri ile ağır borçlanma yükü oldu. 6 ayda 11 milyar 198 milyon 879 bin TL banka kredisi geri ödemesi yapan şirket, 1 milyar 814 milyon 135 bin TL faiz ödedi; bu faizin 1,4 milyar lirasını banka kredileri oluşturdu. Toplam faiz yükü ise 2,7 milyar lirayı buldu. Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu’nun halka arz listesinde bulunan Tarım Kredi Süt ise dönemi 130 milyon liralık kârla tamamladı.

Mali Bilanço & Borç Sarmalı TARIM KREDİ'DE ZARAR VE FAİZ TABLOSU (2026 / İLK 6 AY) Net Dönem Zararı (Geçen yıl aynı dönem: 2 Milyar TL zarar) -1.091.551.000 TL 6 Aylık Net Kayıp Banka Kredisi Geri Ödemesi 6 ayda kapatılan anapara borcu 11.198.879.000 TL Toplam Faiz Gideri (1,81 Milyar TL direkt / 1,4 Milyar TL kredi faizi) 2,7 Milyar TL Pazarlama Giderleri Operasyonel harcamalar 8 Milyar TL Tarım Kredi Süt (SPK Listesinde) Halka arz sürecindeki bağlı ortaklık +130 Milyon TL (KÂR) Mali Dengenin Özeti: Şirketin bütçesindeki devasa açığı; milyarlarca liralık pazarlama harcamaları ile ağır kredi ve faiz yükü oluşturdu.

FATURA EMEKÇİYE KESİLDİ: 30 ŞUBE KAPANDI, 1808 ÇALIŞAN İŞSİZ KALDI

Mali tablodaki bozulmanın faturası doğrudan çalışanlara ve şube sayılarına yansıdı. Erdoğan’ın 2021 yılındaki "her yere şube açılsın" talimatına rağmen şirket küçülmeye giderek 6 ayda 30 şubesini kapattı ve toplam şube sayısını 2 bin 338’e düşürdü. Kapanışlarda büyükşehirler başı çekti; İstanbul’da 18, Ankara’da 5 şube kapatıldı.

Küçülme ve Kapanış Raporu TARIM KREDİ'DE ŞUBE KAPANIŞLARI (SON 6 AY) 6 Ayda Kapatılan Şube Mali bozulmanın sahadaki faturası -30 Şube Kepenk İndirildi Kalan Toplam Şube Sayısı Küçülme sonrası mevcut ağ 2.338 Nokta İstanbul'da Kapatılan Şube En çok kapanışın yaşandığı il 18 Şube Ankara'da Kapatılan Şube Başkentteki şube kaybı 5 Şube Dikkat Çeken Detay: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2021 yılındaki "her yere şube açılsın" talimatına rağmen şirket küçülmeye gitti.

Şube kapanışlarıyla birlikte istihdam da hızla eridi:

Haziran 2025: 11 bin 615 çalışan

Aralık 2025: 10 bin 940 çalışan

Haziran 2026: 9 bin 807 çalışan

Her 7 çalışanından 1’ini kaybeden zincirde istihdam kaybı son 6 ayda 1133’e, son bir yılda ise toplam 1808 kişiye ulaştı.

İstihdam & Emek Kaybı TARIM KREDİ'DE İSTİHDAM ERİMESİ (2025 - 2026) Haziran 2025 1 yıl önceki çalışan sayısı 11.615 Kişi Aralık 2025 Yıl sonu çalışan sayısı 10.940 Kişi Haziran 2026 (Güncel) Son 6 ayda eriyen istihdam 9.807 Kişi ▼ 6 Ayda -1.133 Kişi 1 Yıllık Toplam İş Kaybı Fatura çalışanlara kesildi -1.808 Çalışan Her 7 Kişiden 1'i İşsiz İstihdam Bilançosu: Şirket son 1 yılda 1.808 kişiyi, yalnızca son 6 ayda ise 1.133 çalışanını işsiz bıraktı.

UCUZLUK DİYE GİDEN PAHALILIKLA KARŞILAŞTI: ZAMDA İKİNCİ SIRADA

Vatandaşların yüksek fiyat tepkisi sürerken sosyal medyada bir yurttaş duruma, “Burası üç harfli zincir marketlerden biri değil, devlet desteğiyle kurulan bir market. Vatandaş uygun fiyat beklerken 1 kilogram çaya 399 lira ödemek zorunda kalıyor” sözleriyle tepki gösterdi.

Tüketici Birliği Federasyonu verileri de bu tabloyu doğruladı. Temmuz ayında genel market fiyat endeksi yüzde 2,41 artarken, Tarım Kredi’deki ürünler yüzde 7,19 zamlandı ve şirket temmuz ayında en çok zam yapan ikinci market oldu.

Tüketici Birliği Federasyonu Verisi TEMMUZ AYI MARKET ZAM ORANLARI KARŞILAŞTIRMASI Genel Market Fiyat Endeksi Piyasa geneli ortalama artış %2,41 Sektör Ortalaması Tarım Kredi Zam Oranı Devlet destekli marketteki artış %7,19 Piyasanın 3 Katı Zam Piyasadaki Zam Sıralaması Tüm zincir marketler arasında 2. Sırada En Çok Zam Yapan 2. Market Piyasa Çelişkisi: Fiyatları dengelemek amacıyla kurulan Tarım Kredi, piyasa ortalamasının yaklaşık 3 katı zam oranına ulaştı.

ŞİRKET BATAKTA YÖNETİCİLERİN HUZURU YERİNDE

Devasa dönem zararına, şube kapanışlarına ve işten çıkarmalara rağmen üst yönetime aktarılan kaynaklar kesilmedi. Şirket yöneticilerine huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye ve kâr payı adı altında sağlanan maddi menfaatler yıllara göre şöyle gerçekleşti:

2024 yılı: 18 milyon 407 bin TL

2025 yılı: 28 milyon 876 bin TL

2026 yılı (İlk 6 ay): 29 milyon 927 bin TL

Yönetim Giderleri & Menfaat Raporu TARIM KREDİ YÖNETİCİLERİNE AKTARILAN KAYNAKLAR 2024 Yılı Toplamı Huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı 18.407.000 TL 2025 Yılı Toplamı Yıllık yönetim menfaati 28.876.000 TL 2026 Yılı (Yalnızca İlk 6 Ay) Yarım yılda önceki 1 yılı aşan ödeme 29.927.000 TL 6 Ayda 30 Milyona Dayandı Çarpıcı Tablo: Şirket 1 milyar TL zarar edip, 30 şube kapatıp, binlerce işçiyi çıkarırken; üst yönetime sağlanan maddi menfaatler katlanarak artmaya devam etti.

Mali tabloyu BirGün’e değerlendiren YENİ Parti Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, marketlerin asıl amacının halka ucuz gıda ulaştırmak olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

“Şirketin mali tabloları, artık bir finansman sorununu değil, ciddi bir yönetim ve kaynak kullanımı sorununu işaret ediyor. Daha da dikkat çekici olan ise şirket zarar ederken yöneticilere sağlanan maddi menfaatlerin artarak devam etmesi. Vatandaşın sofrasından her geçen gün et, süt, peynir eksilirken milyonlarca insan açlıkla sınanırken kamu eliyle yönetilen bir marketin milyarlarca lira faiz ödemesi yapması ve yöneticilerine milyonlarca liralık menfaat sağlaması asla kabul edilemez. Buradan açıkça soruyorum, bu şirket neden sürekli krediye ve faize mahkum ediliyor? Bu zarar neden oluşuyor? Ve şirket zarar ederken yöneticilerin huzuru neden bozulmuyor? Tarım Kredi Marketleri vatandaşın cebini rahatlatması gerekirken, faiz yükü ve yönetim giderleriyle kamu kaynaklarının üzerinde bir yük haline gelmemelidir. Bu tablonun tüm ayrıntıları kamuoyuna açıklanmalı, sorumlular hesap vermelidir.”