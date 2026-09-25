Erdoğan'dan Pepsi ve Coca-Cola yöneticilerini zorlayan soru

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentine giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde küresel yatırımcılarla bir araya geldi.

DEV ŞİRKETLER TOPLANTIDAYDI

Zirvede Amerika Birleşik Devletleri Eximbank, Amazon, Apollo Global, ARC Clean Technology, Boeing, Carrier Energy, Citigroup, Ford, Ge, JP Morgan, MasterCard, PepsiCo, Procter & Gamble Company, Uber, Zynga, Fedex, Coca Cola, Lockheed Martin, MSD, Microsoft, Nova Power Solutions, RTX, Honeywell Aerospace, Fairfax International gibi pek çok dev şirket yer aldı.

İktidara yakın Sabah gazetesinin yazarı Dilek Güngör toplantının detaylarını paylaştı.

"HANGİNİZİN PAZAR PAYI BÜYÜK?"

Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pepsi ve Coca Cola temsilcilerine sorduğu soru gülümsetti.

Erdoğan'ın, toplantıda sıranın Pepsi ve Coca Cola'nın temsilcilerine geldiğinde "Hanginizin piyasa payı daha büyük?" diye sorduğu aktarıldı. Bu sorunun ardından toplantıda renkli diyalogların yaşandığı belirtildi.