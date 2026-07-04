Erdoğan imzaladı 'kara parayla mücadele' stratejisi yürürlüğe girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeyle, Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030) yürürlüğe girdi.

YOL HARİTASI BELİRLENDİ

Genelgede, suçla mücadelenin en önemli unsurlarından birinin suçluların suç gelirinden mahrum bırakılması olduğu vurgulandı. Bu kapsamda kolluk ve istihbarat birimlerinin koordineli hareket etmesi ve adli birimlerin soruşturma ile kovuşturma süreçlerini en kısa sürede sonuçlandırmasının önemine işaret edildi. Ayrıca, yükümlü grupları tarafından müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi ve uyum programı oluşturulması gibi önleyici tedbirlerin etkin uygulanması gerektiği ifade edildi.

FATF STANDARTLARI VE MASAK KOORDİNASYONU

Düzenlemede, küresel finansal sistemi olumsuz etkileyen suçlarla mücadelede ülkelerin koordineli eylemler uygulamasının uluslararası sözleşmelere konu olduğu ve Türkiye'nin 1991'den bu yana üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarının belirleyici olduğu vurgulandı. Bu çerçevede Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) koordinasyonunda hazırlanan strateji belgesi, ulusal ölçekte bütüncül ve risk temelli bir yaklaşım sunuyor. Strateji belgesinde adli ve idari süreçlerin etkinliğinin artırılması, ulusal risk değerlendirmesi bulgularının politika ve uygulamalara yön vermesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi temel eksen olarak benimsendi.

2021-2025 DÖNEMİ SONA ERDİ

Önceki strateji belgesinin (2021-2025) uygulama döneminin sona ermesiyle hazırlanan yeni strateji belgesi, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının sorumluluklarını hassasiyetle yerine getirmesini öngörüyor. Strateji Belgesi, MASAK'ın internet adresinde yayımlanacak.