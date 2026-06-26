Erdoğan ihracatçılara duyurdu: Reaskont kredilerinde günlük limiti 5 milyar liraya çıkarıldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 33. Genel Kurulu ve Ödül Töreni kapsamında gerçekleştirdiği konuşmada, ihracatçılara kredi limitiyle ilgili değişikliği duyurdu.

Erdoğan, "3 yıl önce 300 milyon lira olan reeskont kredileri günlük limitini yaklaşık 17 kat artırarak 5 milyar liraya yükseltmiş oluyoruz." dedi.

"KESİNTİSİZ BÜYÜME PERFORMANSIMIZI SON 23 ÇEYREĞE TAŞIDIK"

İhracat ailesinin Türkiye ekonomisi için üstlendiği rolü vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TİM çatısı altında çalışan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. İhracatçılarımızın daima yanında olduk, yanınızda olmayı sürdüreceğiz. TİM'in amacı dış ticaret fazlası veren Türkiye'ye ulaşmaktır. Üzerinde Türkiye adı yazan her üründe bu ailenin emeği vardır. Türkiye'nin karşılaştığı tüm zorluklara rağmen nereden nereye geldiğimizi herkes görüyor" ifadelerini kullandı.

Ekonomideki büyüme eğiliminin istikrarlı bir şekilde sürdüğünü belirten Erdoğan, "Kesintisiz büyüme performansımızı son 23 çeyreğe taşıdık. İhracattaki başarılarımız artık milli motivasyon kaynağımız haline geldi. Mal ve hizmet ihracatımız 2025 yılında 395 milyar dolarla cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı" dedi.

SAVUNMA SANAYİSİNDE AYLIK 1 MİLYAR DOLAR SINIRI

Türkiye genelinde 27 farklı sektörü, 61 ihracatçı birliğini ve 140 bini aşkın ihracatçıyı bünyesinde barındıran TİM'in ana hedefinin dış ticaret fazlası veren bir ekonomik yapı inşa etmek olduğunu söyleyen Erdoğan, 2026 yılının ilk 5 aylık döneminde (ocak-mayıs) 21 şehirde 1 milyar dolar sınırının üzerinde ihracat gerçekleştirildiğini açı.

Mayıs ayındaki resmi tatil günlerinin etkisiyle dış ticaret istatistiklerinde geçici bir yavaşlama hissedilmesine rağmen 22 Mayıs tarihinde günlük bazda 2,4 milyar dolarlık ihracat yapılarak tüm zamanların en yüksek günlük seviyesine ulaşıldığını aktaran Erdoğan, yüksek teknolojik ürün ihracatındaki artışa şu sözlerle dikkat çekti:

"2002 yılında 10 milyar dolar olan orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız 2025 yılında 112 milyar dolara yükseldi. Yıllıklandırılmış orta, yüksek ve yüksek teknolojili imalat sanayi ürünleri ihracatımız ise 114,4 milyar doları buldu. Şu rakamlara özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Son verilere göre savunma ve havacılık ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %29 artışla 3 milyar 863 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece savunma ihracatımızda yılın ilk 5 ayında %29,5 artış oldu. Yıllık 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatından bugün aynı sektörde aylık 992 milyon dolar ihracat yapan seviyeye gelen bir Türkiye var."

UZAK ÜLKELER VE İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI HEDEFLERİ

İhracat alanındaki hukuki altyapının, serbest ticaret sözleşmeleri, tercihli ticaret anlaşmaları, yatırımların karşılıklı teşviki ve çifte vergilendirmenin önlenmesi mekanizmalarıyla güçlendirildiğini ifade eden Erdoğan, yeni pazarlara yönelik stratejik planları paylaştı. Bu kapsamda coğrafi olarak uzak konumdaki ülkelere yapılan ihracat hacminin 2028 senesine kadar 50 milyar dolar seviyesine ulaştırılmasının hedeflendiğini bildiren Cumhurbaşkanı, ciddi bir pazar potansiyeli barındıran İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin toplam ihracat içerisindeki payını da yüzde 30 bandına çıkarmak için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

EXIMBANK SERMAYESİ 100 MİLYAR LİRAYA ÇIKARILDI

Lojistik süreçleri ve gümrük işlemlerini hızlandırmak adına dijital altyapının tüm imkanlarından yararlanıldığını belirten Erdoğan, finansman kanallarının çeşitlendirilmesi için Türk Eximbank, Türk Ticaret Bankası ve İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi vasıtasıyla desteklerin sürdüğünü söyledi. Bu çerçevede Eximbank sermayesinin 13,8 milyar lira seviyesinden 100 milyar liraya yükseltildiğini, bankanın sunduğu kredi ve sigorta desteklerinin 2026 yılının ilk 5 ayında yüzde 31'lik artışla yenilendiğini anlattı. Kurumun yıl sonunda 60 milyar dolarlık rekor bir destek hacmine ulaşması bekleniyor.

REESKONT KREDİLERİNDE GÜNLÜK LİMİT 5 MİLYAR TL

Finansman başlığındaki en dikkat çekici adımı reeskont kredileri üzerinden açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3 yıl önce 300 milyon lira olan reeskont kredileri günlük limitini yaklaşık 17 kat artırarak 5 milyar liraya yükseltmiş oluyoruz. Tüm ihracat ailemize hayırlı olmasını diliyorum" diyerek konuşmasını sonlandırdı.