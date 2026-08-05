Erbakan'dan enflasyon sözleri: Zor olmadı mı sayın Şimşek!

Ekonomi yönetiminin 2024'te "tek haneli" olacak iddiasına rağmen enflasyon yüzde 30'un üzerindeki seyrini sürdürüyor.

3 Ağustos'ta Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyonun yüzde 32,11 seviyesinden yüzde 31,75 düzeyine gerilemesini bir başarı olarak yorumladı.

"ZOR OLMADI MI SAYIN ŞİMŞEK?"

Yıllık enflasyon oranında yaşanan 0,4 puanlık sınırlı düşüşün başarı olarak görülmesi Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın tepkisini çekti.

Şimşek’e ironik bir tebrikte bulunan Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

"Zor olmadı mı Sayın Şimşek, yıllık enflasyon 0.4 puan düşmüş; yazıyla, sıfır nokta dört. Zor olmadı mı? Hem de Türkiye İstatistik Kurumu’nun desteğine rağmen."

"HEPSİ SIFIR NOKTA DÖRT İÇİN MİYDİ?"

Erbakan, açıklamalarının devamında uygulanan ekonomi politikaları nedeniyle toplumun ödemek zorunda kaldığı maliyetleri sıraladı. Erbakan, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Ödenen ağır bedel, sıkılan kemerler, artan iflaslar, faize giden milyar dolarlar, kapanan iş yerleri, işsiz kalan insanlar... Hepsi sıfır nokta dört için mu"

Erbakan, değerlendirmesinin son bölümünde krizin temel sebebinin iktidar politikaları olduğunu vurgulayarak, "AKP sebep; faiz, enflasyon ve iflas sonuçtur. Gerçek faili teşhis etmezseniz yanlış fiili önleyemezsiniz." dedi.