EPDK devreye girebilir: Şarj istasyonları çoğalıyor

Yaz tatili döneminin başlamasıyla paralel olarak, elektrikli otomobillerle gerçekleştirilen uzun mesafeli seyahatler artış gösterirken, batarya dolum harcamaları da sürücülerin bütçesinde kayda değer bir pay edinmeye başladı. Hızlı bir büyüme ivmesi yakalayan şarj hizmeti sektöründe fiyatlamaların serbest piyasa rekabetini sekteye uğratacak biçimde kurgulanması durumunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) müdahalede bulunacak. Kurum, gerekli gördüğü vaziyetlerde bölgesel bazda ya da memleket genelinde üç ayı aşmayacak süreyle taban veya tavan fiyat sınırlarını tayin etme yetkisine sahip olacak.

FİYATLAR EPDK’NIN TAKİBİNDE

Şarj ağı işletmeciliği yapan firmalar, uygulayacakları tarifeleri işletme ve yatırım maliyet kalemleri, elektrik enerjisi satın alma giderleri, vergiler ve diğer kanuni yükümlülükler ile makul seviyedeki karlılık oranlarını gözeterek tayin ediyor.

Şirketlerin fiyat bildirim süreçleri EPDK tarafından periyodik şekilde takip edilirken, Türkiye sınırlarındaki şarj hizmeti bedelleri gelişmiş devletlerdeki örnek uygulamalarla da mukayese ediliyor.

Bu yöntemle, piyasa yapısındaki rekabet ortamını bozma riski taşıyan fiyat hareketlilikleri mercek altına alınıyor. Mevcut tarifeler incelendiğinde, yavaş şarj işlemlerinde kilovatsaat başına tahminen 10 lira, hızlı şarj operasyonlarında ise 11 ila 15 lira arasında farklılık gösteren fiyatlar tatbik ediliyor. Aynı bataryanın değişik şarj istasyonlarında doldurulması durumunda ortaya çıkan fiyat farkları, uzun mesafeli yolculuklarda toplam maliyet kalemlerini yukarı çekebiliyor.

GİZLİ ÜCRETLERE İZİN YOK

Şarj Hizmeti Yönetmeliği hükümleri gereğince, ağ işletmecileri belirledikleri güncel fiyatları internet adreslerinde, dijital mecralarda ve fiziki şarj istasyonlarında eş zamanlı biçimde duyurmakla yükümlü kılınıyor. Türkiye gazetesinin haberine göre yapılan tüm ödeme metotlarında standart birim enerji fiyatlandırması (TL/kWh) temel kriter kabul edilirken; süreç başlatma, bağlantı kurma ya da ekipman kullanımı gibi değişik başlıklar altında tüketicilerden ekstra bir ücret talep edilemiyor.

Bununla birlikte, sadakat programı yürüten firmalarda standart tarifelerin, üyelik sistemi kapsamında kullanıcılara sağlanan en düşük fiyat seçeneğinin yüzde 25 fazlasını geçmesine müsaade edilmiyor.

ŞARJ AĞI HIZLA BÜYÜDÜ

Yollardaki elektrikli araç miktarında gözlenen artış, şarj altyapısı tesislerine de doğrudan etki etti.

EPDK tarafından paylaşılan istatistiklere göre, mayıs ayı itibarıyla Türkiye genelindeki toplam şarj soketi miktarı 44 bin 175 seviyesine erişti. Bu kapasitenin 25 bin 634 adedini AC (yavaş şarj), 19 bin 541 adedini ise DC hızlı şarj soketleri meydana getirdi. Ülke genelindeki toplam elektrikli araç sayısı ise 440 bin 327 limitine ulaştı. Şarj istasyonu altyapısı ile araç sayısındaki bu agresif büyüme, piyasa içindeki fiyat rekabetinin gidişatını EPDK'nın öncelikli izleme sahalarından biri konumuna getirdi.

TATİL YOLUNDA ŞARJ FATURASI 1900 LİRA

Her 100 kilometrelik mesafede ortalama 18 kilovatsaat enerji sarfiyatı ve hızlı şarj tarifeleri baz alınarak yapılan hesaplamalara göre tahmini yol maliyetleri şu şekilde gerçekleşiyor:

İstanbul-Bodrum: 1.400-1.900 TL

Ankara-Bodrum: 1.400-1.900 TL

Ankara-Marmaris: 1.300-1.800 TL

İstanbul-Çeşme: 1.100-1.500 TL

Ankara-Antalya: 950-1.300 TL

İzmir-Bodrum: 470-650 TL