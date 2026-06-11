"Enflasyonu çok seviyorum" dedi: Ne zaman düşeceğini açıkladı

ABD'de açıklanan son ekonomik veriler, yıllık enflasyonun savaşın etkisiyle artış gösteren enerji maliyetlerinin etkisiyle mayıs ayında hız kazandığını ortaya koydu. Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 4,2 artış göstererek beklentilere paralel gerçekleşti. Bu sonuçla birlikte yıllık enflasyon, Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump ise bu rakamlara rağmen enflasyonu çok sevdiğini söyledi.

Öte yandan Trump'ın sevgili ile bahsettiği enflasyonu yükselten savaş, Türkiye'de de enflasyonu yükseltti. Öyle ki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sonuç alınamayan sıkı politikalarını enflasyondaki yüzde 5'lik savaş baskısı ile savundu.

"ENFLASYONU ÇOK SEVİYORUM" DEDİ

Fox News'ün haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, mayıs ayında yükseliş kaydeden ve son üç yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyon verilerine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Resmi rakamları olumlu bulduğunu belirten Trump, "Rakamlar harikaydı. En çok neyi seviyorum biliyor musunuz? Enflasyonu seviyorum" ifadesini kullandı.

Trump'ın bu açıklaması Demokrat Parti kanadında yankı uyandırdı. Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer ve Senatör Elizabeth Warren, yaptıkları açıklamalarda Trump'ı artan yaşam maliyetlerine karşı duyarsız kalmakla eleştirdi.

NE ZAMAN DÜŞECEĞİNİ AÇIKLADI

Enflasyonu çok sevdiğini ifade eden Trump "Bu savaş biter bitmez düşecek" diyerek enflasyonun ne zaman düşeceğini de açıklarken gelen tepkilere de karşılık verdi.

Tepkilerin ardından The New York Post'a yeni bir açıklama yapan Trump, ifadelerinin bağlamından koparıldığını savundu.

Konuşmasında aslında enflasyonun beklenenden daha düşük olmasını kastettiğini öne süren Trump, küresel çaptaki savaş durumu sona erdiğinde fiyatların ve enflasyonun aşağı yönlü bir seyre geçeceğini dile getirdi.

"SAVAŞ EN AZ YÜZDE 5 BASKI YARATTI"

Beklentilerin üzerinde yükselen enflasyon verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, süregelen savaşın ekonomik etkilerinin sadece ham petrol ve doğalgaz sevkiyatıyla sınırlı kalmadığını; gübre, kimya, çip ve tekstil gibi birçok sektörde arz şokuna yol açtığını belirtti.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin üretim zincirinde doğrudan maliyet artışlarına neden olduğunu ifade eden Şimşek, finansal koşulların sıkılaştığını ve ihracat pazarlarında talep daralması yaşanabileceğini vurguladı.

Doğrudan ve dolaylı etkiler bir arada değerlendirildiğinde, mevcut enerji fiyatlamalarının enflasyon üzerinde en az 5 puanlık ilave bir yük oluşturduğunu kaydeden Şimşek, "Yüzde 21 olacaktıysa yüzde 26" dedi. Küresel şokların ve öngörülemeyen jeopolitik gelişmelerin ekonomik göstergeler üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekti.