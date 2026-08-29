Enflasyon krizi ABD piyasalarını düşürdü: Faiz artışı beklentileri güçlendi

New York borsasında haftanın son işlem günü, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda konuşan Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyon değerlendirmelerinin ardından satıcılı bir seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones endeksi yatay seyirle 53.559,99 puandan kapanırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,25 azalışla 7.711,76 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,52 kayıpla 26.402,42 puana geriledi.

FED BAŞKANI WARSH'TAN ENFLASYON VURGUSU

Jackson Hole sempozyumunda konuşan Fed Başkanı Warsh, enflasyonun hedeflenen seviyeye gerilememesi durumunda para politikasında ilave adımlara ihtiyaç duyulabileceğinin sinyalini verdi. Warsh, finansal koşulları "kısıtlayıcı" olarak nitelendiremeyeceğini belirtti. İş gücü piyasalarının genel olarak tam istihdamla uyumlu olduğuna inandığını ancak fiyat istikrarı hedefinde rakamların endişe verici olduğunu dile getiren Warsh, Fed'in mevcut temel odağının fiyatlar olması gerektiğini kaydetti.

"TEMEL ENFLASYONDA ANLAMLI İYİLEŞME YOK"

Warsh, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu yaz kişisel tüketim harcamaları ve Tüketici Fiyat Endeksi verileri beklentilerden daha iyi gelmiş olsa da bunlar temel eğilimlerin anlamlı biçimde iyileştiğini bana göstermiyor. Temel enflasyonun açık bir şekilde ve yeterli hızla hedefimize doğru ilerlediğinden emin olmalıyız. Aksi halde yapacak işimiz var."

FAİZ ARTIŞI BEKLENTİLERİ GÜÇLENDİ

Warsh'un enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığı vurgulamasıyla, para piyasasındaki fiyatlamalarda Fed'in Eylül ayında faiz artırımına gitme olasılığı yükseldi. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de Warsh'un değerlendirmelerine genel olarak katıldığını ve enflasyonu temel sorun olarak gördüğünü belirterek, "Son birkaç aydır daha olumlu veriler alıyoruz ancak bu durum kesinlikle tehlikeyi tamamen atlattığımız anlamına gelmiyor" değerlendirmesinde bulundu.

TAHVİL FAİZLERİNDE YÜKSELİŞ

Warsh'ın konuşmasının ardından ülkenin kısa vadeli tahvil faizinde artış dikkat çekti. ABD'nin 2 yıl vadeli hazine tahvili faizi 12 baz puan artarak yüzde 4,36'ya çıktı. Yatırımcılar, Fed'in para politikasındaki olası adımları yakından takip etmeye devam ediyor.

(AA)