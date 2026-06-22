Enerji piyasalarında dengeler değişiyor: Commerzbank’tan yeni fiyat senaryosu

Dünyada yaşanan gerilimli atmosfer enerji piyasasına yönelik etkisine ilişkin Alman devinden dikkat çeken bir analiz geldi. Almanya'nın önde gelen finans kuruluşları arasında yer alan Commerzbank, küresel enerji piyasalarına yönelik tahminlerinde güncel gelişmeler kapsamında revizeye gitti.



Commerzbank’ın aaraştırma birimi (Commerzbank Research) tarafından hazırlanan raporda, Brent petrol ve Avrupa doğalgazı için yıl sonu fiyat tahminlerinin aşağı yönlü olarak değiştiği görülürken, banka fiyatların 2027’nin büyük bir bölümünde de savaş öncesindeki dönemde görülen seviyelerin üzerinde kalmaya devam edeceği öngörüsünü korudu.



BRENT PETROLÜN YIL SONU TAHMİNİ 80 DOLARA ÇEKİLDİ



Alman finans devinin petrol piyasasındaki arz dengelerini değerlendirdiği analizinde, varılan çerçeve anlaşmasının ardından petrol arzında yeniden bir artış yaşanmasının beklendiği belirtildi. Buna karşın, söz konusu arz yükselişinin ilk aşamada yavaş ve kademeli bir şekilde gerçekleşeceği vurgulandı.



Bu piyasa görünümü doğrultusunda banka, Brent petrol için daha önce varil başına 85 dolar olarak açıkladığı yıl sonu fiyat tahminini 80 dolara kadar aşağı çekti.



Öte yandan ünlü bankanın analizinde küresel petrol arzındaki duruma dikkat çekilerek Uluslararası Enerji Ajansının (UEA) son aylık verilerine atıfta yapıldı. Bu kapsamda, küresel petrol arzı 2025 yılının ortalamasının günlük 3,8 milyon varil altında seyrediyor. Raporda söz konusu duruma savaşın etkisini de değerlendiren Commerzbank, savaşın başlamasından bu yana stokların da hızla azaldığını saptadı.Commerzbank, ilerleyen süreçte bu azalan stokların yeniden tamamlanmaya başlanmasıyla birlikte petrol talebinde yeni bir artış dalgasının gelebileceği de öngörüyor.



AVRUPA DOĞAL GAZINDA YIL SONU ÖNGÖRÜSÜ 45 AVRO’YA ÇEKİLDİ

Banka, petrol analizinin ardından Avrupa doğalgaz piyasasına yönelik fiyat tahminlerinde de güncellemeler yaptı. Analizler neticesinde, Avrupa doğal gazı için megavatsaat başına 50 avro olan yıl sonu fiyat tahmini 45 avroya kadar düşürüldü.



Raporda, kısa vadeli konjonktürde Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen sevkiyatların yeniden başlamasıyla birlikte doğal gaz fiyatlarında sınırlı bir gerileme hareketinin görülebileceği vurgulanırken, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü risk oluşturan unsurların varlığına da dikkat çekildi. Özellikle El Niño hava olayının tetikleyeceği yüksek sıcaklıkların Asya kıtasında sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) talebini artış yaşanabileceği bununla birlikte Avrupa'da halihazırda düşük seyreden doğal gaz stoklarının fiyatları yukarı yönlü baskılayabileceği ifade edildi.