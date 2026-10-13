Enerji devi motorin fiyatlarına 3 ay boyunca indirim kararı aldı

Fransız enerji devi TotalEnergies, Fransa genelinde motorin ve ısıtma yakıtı fiyatlarında kasım ayından itibaren indirime gitmeye hazırlandığını duyurdu.

Şirket, fiyattaki gerilemenin yanı sıra Fransız hükümetinin piyasaya sunma kararı aldığı stratejik motorin stoklarının dağıtım süreçlerinde de aktif rol üstlenecek.

Al Jazeera tarafından aktarılan bilgilere göre, TotalEnergies Üst Yöneticisi (CEO) Patrick Pouyanné, uygulanacak indirimlerin 1 Kasım 2026 ile 31 Ocak 2027 tarihleri arasında geçerli olacağını ve yakıt kategorisine göre farklılık göstereceğini açıkladı.

MOTORİNİN LİTRESİNDE YÜZDE 6'LIK DÜŞÜŞ

Yapılan planlamaya göre, kara yolu taşımacılığında kullanılan motorinin litre fiyatında yaklaşık 10 euro sentlik indirime gidilecek.

Fransa'daki akaryakıt istasyonlarında motorin litresinin 1,60 euro ile 1,65 euro bandında seyrettiği göz önüne alındığında, yapılacak kesintinin yaklaşık yüzde 6'lık bir indirime tekabül ettiği hesaplanıyor.

Patrick Pouyanné, başkent Paris'te Fransız hükümeti ile akaryakıt tedarikçilerinin temsilcileri arasında gerçekleştirilen üst düzey görüşmenin ardından yaptığı değerlendirmede, adımların tüketicilerin üzerindeki mali yükü hafifletmeyi hedeflediğini dile getirdi. Söz konusu indirim hamlesinden nakliyecilerin yanı sıra çiftçilerin, balıkçıların ve inşaat sektöründeki firmaların da doğrudan faydalanması öngörülüyor.

FRANSA STRATEJİK MOTORİN REZERVLERİNİ SERBEST BIRAKIYOR

Fransız firmasının fiyat indirimi hamlesi, Fransa yönetiminin tırmanan akaryakıt giderlerini dizginlemek amacıyla ulusal stratejik motorin rezervlerinin bir kısmını piyasaya sürme kararıyla aynı zamana denk geldi.

CNBC-e'de yer alan habere göre G7 ülkelerinin ekim ayı içerisinde stratejik petrol depolarından 100 milyon varile kadar ham petrol ile motorini piyasaya aktarma konusunda mutabakata vardığı aktarıldı. Bu kararın, ABD'nin motorin ihracatına sınırlama getirebileceğine dönük endişelerin tırmandığı bir evrede hayata geçirildiği bildirildi.

Uluslararası akaryakıt kulvarında, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi taşımacılığında yaşanan tıkanıklıklar ve Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik düzenlediği saldırılar sebebiyle arz sıkışıklığının arttığı kaydedildi. Bu faktörlerin motorin maliyetleri ile ulaşım ve genel yaşam giderleri üstünde yukarı yönlü baskı oluşturduğu belirtildi.

İNDİRİMİN MALİYETİ 500 MİLYON EURO

Patrick Pouyanné, şirketinin Fransa sınırları içerisindeki istasyonlarda devreye soktuğu tavan fiyat politikası için bugüne dek yaklaşık 500 milyon euro harcama yaptığını duyurdu. Bu tutarın yaklaşık 559 milyon dolara denk geldiği ifade edildi.

Fransa pazarındaki perakende akaryakıt satışlarında en uygun fiyatı sunan ağ olma hedeflerini korumak istediklerini vurgulayan Pouyanné, yürütülen fiyat politikasının enerji krizinin geride kalmasının ardından da sürebileceğini belirtti. Pouyanné ayrıca, tavan fiyat uygulamasının şirketlerinin Fransa akaryakıt dağıtım sektöründeki pazar payını genişletmesine imkan tanıdığını ifade etti.