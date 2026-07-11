En iyi kazandıran fon hangisi oldu?

Yatırım ve emeklilik fonlarının haftalık süreçteki performans dökümleri ilan edildi. Haftalık periyotta yatırım fonları kulvarında serbest hisse senedi fonları hem en yüksek primleri hem de en sert düşüş grafiklerini bir arada yaşarken, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları cephesinde ise değişken fonlar ile altın fonları ön planda yer aldı.

RE-PIE ZİRVEDE, ALLBATROSS DİPTE

Yatırım fonlarının kendi arasındaki rekabette haftanın en çok kazanç sağlayan fonu, %29,70 oranındaki getirisiyle RE-PIE Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) olarak kayıtlara geçti. Bu fonun hemen ardından %29,17'lik getiri oranıyla RE-PIE Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon sıralanırken, %17,63 değer kazancıyla Pusula Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon üçüncü basamakta takibi sürdürdü.

Haftanın en çok kaybettiren yatırım fonu tarafında ise %32,99 oranında değer kırılması yaşayan Allbatross Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon ilk sırada yer buldu. Bu fonu %31,92'lik düşüş ivmesiyle A1 Capital Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon ve %31,53'lük kayıp oranıyla Pusula Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon izledi.

BES'TE ALTIN VE DEĞİŞKEN FONLAR ÖNE ÇIKTI

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) tarafı incelendiğinde, haftanın en yüksek getiri oranına %1,91 ile HDI Fiba Emeklilik ve Hayat Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ulaştı. Hafta genelinde Agesa Hayat, Anadolu Hayat ve Garanti Emeklilik şirketlerinin bünyesinde yer alan altın ile kıymetli madenler fonları da takriben %1,20 düzeyindeki haftalık getirileriyle en çok kazandıran fon alternatifleri arasında kendilerine yer buldu.

Diğer taraftan, emeklilik fonları kulvarında en çok değer kaybı yaşayan tarafta ise endeks odaklı fonlar ön plana çıktı. Agesa Hayat ve Emeklilik Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu haftalık periyodu %4,43 oranında kayıpla kapatırken, Agesa Hayat Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu %4,41, HDI Fiba Emeklilik İstanbul Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise %4,05 değer kaybı yaşayarak haftayı noktaladı.