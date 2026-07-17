En düşük ücreti 61 bin 677 TL yaptılar: Yeni destekler de açıklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 2026 yılının ikinci asgari ücreti belirlendi. Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nun üçüncü toplantısında alınan kararla, en düşük ücrete enflasyon oranı olan yüzde 16,95 zam yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, kararın oy çokluğuyla alındığını, işveren tarafının ise karara itiraz ettiğini açıkladı.

EN DÜŞÜK ÜCRETİ 61 BİN 677 TL YAPTILAR

Yeni düzenlemeye göre asgari ücret saatlik 408,99 TL, günlük 3 bin 271,98 TL, haftalık 16 bin 359,92 TL, aylık brüt 70 bin 893 TL ve aylık net 61 bin 677 TL olarak uygulanacak.

Hasipoğlu, hükümetin çalışanları enflasyon karşısında koruma politikası doğrultusunda hareket ettiğini belirterek, hayat pahalılığı oranının eksiksiz şekilde asgari ücrete yansıtıldığını söyledi.

Asgari ücret artışının yanı sıra işverenlere yönelik yeni teşvik paketleri de açıklandı. Buna göre KKTC vatandaşı kadın çalışanların sosyal sigorta primlerinin tamamı devlet tarafından karşılanacak. Erkek çalışanların sosyal sigorta primlerinin ise yüzde 80'i devlet tarafından ödenecek.

YENİ DESTEKLER DE AÇIKLANDI

Ayrıca ilk kez çalışma hayatına katılacak 16-35 yaş arasındaki KKTC vatandaşlarının istihdamında işverene 35 bin TL maaş desteği verilecek.

İşverenlerin de desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Hasipoğlu, üretimin devamı için işverenin ayakta kalmasının önem taşıdığını belirterek, ücret artışı ile teşviklerin dengeli şekilde hayata geçirildiğini ifade etti.

Ocak ayında hayat pahalılığı oranının ücretlere tam olarak yansıtılmadığı yönündeki eleştirilere de değinen Hasipoğlu, o dönemde yaklaşık 19 bin asgari ücretliye 12 bin TL destek ödemesi yapıldığını, daha sonra sigorta primlerinin de devlet tarafından karşılanmasıyla bu desteğin tamamlandığını söyledi.