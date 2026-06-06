En çok kazandıran hisseler belli oldu! Borsada bu hafta ne oldu?

ABD ile İran arasında tırmanan bölgesel savaş atmosferi ve jeopolitik gerilimler küresel emtia tahtalarıyla birlikte yurt içi sermaye piyasalarında da fiyatlamalar üzerinde ana belirleyici olmaya devam ediyor.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle uzun bir aradan çıkan iç piyasalar, bu hafta hem dış dünyadaki askeri hareketlilikleri hem de teknoloji eksenindeki yapay zeka gelişmelerini yakından takip etti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son 3 işlem gününde gelen kar satışlarıyla negatif bir grafik çizmesine karşın, haftalık kümülatif performansta değer kazanmayı bildi.

Sene başından bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde 22 oranında getiri sağlayan BIST 100 endeksi, son günlerdeki kan kaybına rağmen 1-5 Haziran haftasını yüzde 0,23 oranında sınırlı bir yükselişle tamamladı. Yeni haftaya 13 bin 722 puandan başlangıç yapan endeks, hafta kapanışını 13 bin 694 puan seviyesinden gerçekleştirdi. Hafta boyunca en düşük 13 bin 675 puanı test eden borsa endeksinin gördüğü en yüksek zirve adımı ise 14 bin 219 puan olarak kayıtlara geçti. Sektörel bazda bakıldığında; bankacılık endeksi haftayı yüzde 1,25, holding endeksi yüzde 0,69 ve sanayi endeksi yüzde 0,46 oranında değer kazancıyla kapattı.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN VEYA KAYBETTİREN ŞİRKETLERİ

BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında, 1-5 Haziran haftasında yatırımcısının yüzünü en çok güldüren ve en çok sermaye kaybına yol açan şirketlerin getiri matrisi şu şekilde şekillendi:

BORSA İSTANBUL'UN EN DEĞERLİ DEVLERİ

Sermaye piyasalarında işlem gören dev kuruluşlar arasında toplam piyasa değeri büyüklüğü açısından zirvedeki isim yerini korudu. Savunma sanayisinin kalbi konumundaki Aselsan (ASELS), 1 trilyon 655 milyar 280 million TL'lik devasa piyasa değeriyle Türkiye’nin en değerli şirketi unvanını sürdürdü. Finans kulvarında yer alan Destek Finans Faktoring (DSTKF) yaklaşık 775 milyar TL’lik piyasa değeriyle ikinci basamaktaki yerini sağlamlaştırırken, Enka İnşaat (ENKAI) da 560 milyar TL'lik marka değeriyle üçüncülük koltuğuna yerleşti.

MİLYARLIK NAKİT AKIŞI: İŞLEM HACMİ ŞAMPİYONLARI

Hafta boyunca borsada dönen toplam sıcak para sirkülasyonunda ve işlem hacminde enerji ve bankacılık hisseleri başı çekti.

Endekse dahil hisseler içinde 75 milyar 195 milyon TL’lik devasa ticaret hacmiyle Astor Enerji (ASTOR) piyasanın en likit kağıdı oldu. Lokomotif hisselerden Aselsan (ASELS) 60 milyar 438 milyon TL, Akbank (AKBNK) ise 51 milyar 342 milyon TL’lik haftalık işlem hacmi rakamlarıyla finansal nakit akışının merkez üssü haline geldi.