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Halk TV Ekonomi Emekliye zamlı maaşı canlı yayında açıkladı: Ocak ayını bile söyledi

Emekliye zamlı maaşı canlı yayında açıkladı: Ocak ayını bile söyledi

Emekliye merakla beklediği zamlı maaşı canlı yayında hesaplayan SGK uzmanı Emin Yılmaz açıkladı. Merkez'in piyasa katılımcıları anketi ve mevcut veriler ışığında tahminlerini paylaşan Yılmaz, zamlı Temmuz maaşıyla birlikte Ocak ayını bile söyledi.

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Emekliye zamlı maaşı canlı yayında açıkladı: Ocak ayını bile söyledi

Milyonlarca emekli ve memurun gözü Temmuz ayında yapılacak maaş güncellemelerine çevrildi. TÜİK’in açıkladığı veriler ve piyasa katılımcıları anketi üzerinden yapılan hesaplamalar doğrultusunda yeni tahminler gündeme gelirken SGK uzmanı Emin Yılmaz, Ocak ayı dahil olmak üzere zamlı rakamları verdi.

OCAK AYINI BİLE SÖYLEDİ

TÜİK verilerine göre Mayıs ayında enflasyon yüzde 1,71 artarken, yılın ilk 5 aylık enflasyonu yüzde 16,61 olarak kaydedildi.

Emekliye zamlı maaşı canlı yayında açıkladı: Ocak ayını bile söyledi - Resim : 1

Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi ve mevcut veriler ışığında mevcut oranlar üzerinden değerlendirmelerde bulunan Emin Yılmaz, Temmuz zammı için yüzde 18,20, Ocak ayı için ise yüzde 9,26 oranında artış beklendiğini ifade etti.

EMEKLİYE ZAMLI MAAŞI CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Yılmaz'ın Sözcü canlı yayınında yaptığı hesaplamalara göre, en düşük emekli maaşı Temmuz ayında 23 bin 640 TL’ye, Ocak ayında ise 25 bin 829 TL seviyesine çıkacak.

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Ancak bu artışların hayata geçebilmesi için yasal düzenlemeler beklenecek.

Emekliye zamlı maaşı canlı yayında açıkladı: Ocak ayını bile söyledi - Resim : 3

Zam oranlarının sadece emekli maaşlarını değil; kıdem tazminatı tavanı, 65 yaş aylığı, engelli ve bakım yardımları ile bedelli askerlik ücretlerini de etkilemesi bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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